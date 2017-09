Cameroun : : Honteux (transport aérien) : voici le billet d'avion de Camair.co :: CAMEROON Cameroun : : Honteux (transport aérien) : voici le billet d'avion de Camair.co :: CAMEROON La Cameroon airlines coorporation (Camair-co), compagnie publique camerounaise de transport aérien, émet depuis quelques jours, des billets ressemblant à s'y méprendre à des factures de quincaillerie. Tout recoupement fait, l'on apprend alors à notre stupéfaction générale, "que l'imprimante est en panne. C'est sans commentaires. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

Cameroon (Yaound) Cameroon (Yaound) wilular @Darren Lambo Ebelle

mon ami quand on ne connais pas on se renseigne depuis plus de 10 ans le format du billet d'avion n'a plus d'importance tu peu même ne pas l'imprimer et avoir juste ton numéro de billet et prendre ton vol.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @WIULAR



Il reste que lorsqu'ne compagnie aérienne décide d'en imprimer, il est au moins embarassant que le billet d'avion ressemble à un bout de papier usagé qui a servi à netoyer une saleté.

Germany (Stutensee) Germany (Stutensee) gabson J'ai toujours dit que dans nos "débats" s'affrontent deux camps: le cam des hypermalhonnétes qui mentent comme ils respirent et dont le seul objectif est de salir le CAMEROUN; et le camp des honnétes et responsables qui pparlent des faits et défendent leur NATION!



Ainsi, si l'on s'en tient, je dis bien "SI", á la photo présentée, celui dont les méninges n'ont pas été rongées par une méningite chronique, ferait la différence entre un re,cu et un billet d'avion! Sans oublier la précision de @Wilular qui parle du numéro de code qui suffit! Et avec lequel vous obtenez le billet d'embarquement!



Tout ceci sert á quoi quand des individus refusent d'user de leur cervelle?

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier Lorsqu'on use de sa cervelle on ne s'accroche pas au pouvoir contre la volonté du Peuple



D'autant plus que les activités dans lesquelles on excelle toirnent autour de la production de misère et du désespoir.



Par de CAN2019 dans notre pays



Demandons à AHMAD AHMAD de faire jouer la CAN2019 hors du Cameroun.



ÉLECTIONS2018 notre seule PRIORITÉ du moment



ÉLECTIONS2018 pour un CHANGEMEMT DE RÉGIME dans notre pays



ÉLECTIONS2018 pour renverser le régime néo colon destructeur et inique



ÉLECTIONS2018 pour un régime politique de 2ième génération avec de nouveaux gouvernants et une nouvelle gouvernance.