Cameroun, ALIOTI SHEIDA : DROIT D’AUTEUR LA TOUR DE BABEL !!! :: CAMEROON On ne le rappellera jamais assez. L’article 75, alinéa 2 de la loi 2000/011 du 19 décembre 2000, relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dispose qu’‘‘il ne peut être créé qu’un seul organisme de gestion collective par catégorie de droit d’auteur et des droits voisins’’. Et l’article 18 du décret N° 2015/3979/PM du 25 septembre 2015, fixant les modalités d’application de la loi susvisée, précise qu’‘‘il ne peut être créé un nouvel organisme de gestion collective dans une catégorie que si l’organisme existant a été dissout dans les conditions suivant les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur’’.

En effet, dans le cadre des mesures d’assainissement engagées par les pouvoirs publics, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, par arrêté N° 058/CAB/PM du 18 juillet 2015, crée le Comité de suivi de la mise en œuvre desdites mesures. Entre autres missions dévolues à ce comité, deux points importants ont retenu notre attention :

1- ‘‘La proposition des modalités de retrait au terme de processus de toutes les plaintes relatives aux actes administratifs ;

2- La convocation d’une assemblée générale en vue de la constitution d’une société de gestion collective issue de la fusion de la SOCAM et de la CMC’’.

Nous observons qu’à l’issu des travaux de ce comité, ces principales recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Pourtant, il s’agit des points essentiels pouvant conduire à un véritable assainissement.

Par ailleurs, en date du 06 avril 2017, sur convocation du Ministre des Arts et de la Culture, certains titulaires du droit d’auteur et des droits voisins sont réunis ‘‘à l’effet d’examiner les voies et moyens de la mise en place des organismes de gestion collective’’. A l’issu de cette rencontre, une déclaration commune a été signée et des plateformes communes et unitaires de travail, créées. Le mandat desdites plateformes étant de ‘‘proposer des mesures consensuelles et adéquates en vue de la convocation prochaines des assemblées générales constitutives et de la désignation concertée des principaux organes dirigeants des Organismes de Gestion Collectives’’.

Cependant, une activité épistolaire s’en est suivi avec à la clé, des échangent de correspondances contradictoires par différentes administrations. Parmi elles, nous avons observé une cohérence de la part de celle du Secrétaire Général des services du Premier Ministre, adressée au Ministre des Arts et de la Culture. Il s’agit de la correspondance N° B70/d-6/SG/PM du 24 mai 2017 dont l’objet porte sur ‘‘la finalisation du processus d’assainissement du secteur du droit d’auteur et des droits voisins’’. Contrairement à la convention de la déclaration commune ci-dessus citée qui recommande des ‘‘Assemblées générales constitutives…’’, le SGPM précise que : ‘‘…la création d’une société nouvelle dans les quatre (04) anciennes catégories demeure sans objet’’. Ce qui veut dire en français facile que seule la SCDV, représentant la catégorie E nouvellement créée par décret N° 2015/3979/PM du 25 septembre 2015, fixant les modalités d’application de la loi 2000/011 du 19 décembre 2000, relative au droit d’auteur et droits voisins, a le droit de tenir une assemblée générale constitutive pour créer une société et procéder à la mise en place de ses organes dirigeants. Chose faite. La SOCILADRA et la SOCADAP ont respecté les prescriptions recommandées par le SGPM, administration coordonatrice des ministères sectoriels. La convocation de l’assemblée générale de la SCAAP encore à la traine, étant imminente.

Jusqu’alors, la catégorie de l’art musical, a brillé par des déclarations contradictoires et orientations diverses. En effet, un communiqué Radio – Presse du Ministre des Arts et de la Culture, publié le 20 juillet 2017 précise que : ‘‘… le Premier Ministre Chef du Gouvernement a approuvé la proposition de la convocation dans les meilleurs délais, de l’assemblée générale constitutive d’une nouvelle société de gestion collective du droit d’auteur de l’art musical’’. En date du 31 juillet 2017, par décision N° 0141/MINAC/CAB, le Ministre des Arts et de la Culture crée et organise une ‘‘Plateforme Spéciale de Travail’’, pour la mise en place de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur de l’art musical. Cette décision est suivi par les Notes de service N° 0022/MINAC/CAB de la même date, portant désignation des membres de ladite plateforme spéciale et celle N° 0023/MINAC/CAB du 04 août 2017, complétant la liste desdits membres.

L’amalgame s’accentuera davantage d’autant plus qu’en date du 25 août 2017, au nom de la ‘‘Commission chargée de l’organisation de l’Assemblée Générale constitutive’’ logée à la ‘‘Salle des conférences du Ministère des Arts et de la Culture’’, le Prince NDEDI EYANGO (suivez mon regard), signe un communiqué invitant tous les titulaires du droit d’auteur de l’Art musical ‘‘ayant souscrit pour la création d’une nouvelle société…’’.

Essayons de jouer à ce jeu et admettons que nous sortons d’un sommeil profond pendant lequel nous avons vécu une situation dans le rêve. A notre éveil, analysons froidement le déroulement. Le Prince des montagnes qui signe au bas du communiqué en qualité plutôt de ‘‘Président du Comité d’Organisation’’, est-il au courant de ceci :

1- Qu’une société de gestion collective du droit d’auteur ne peut pas se créer sous la bannière de l’Etat ? Que les notes de service susmentionnées instituant ‘‘la plateforme, la commission’’ ou ‘’le comité’’ qu’il préside en qualité de : ‘‘Artiste – Musicien – Producteur – Editeur’’, sont visées par un membre du Gouvernement et que selon la loi, la notion du droit d’auteur est basée essentiellement sur le principe de ‘‘Société civile privée’’ ?

2- Qu’en invitant exclusivement des personnes ‘‘ayant souscrit pour la création d’une nouvelle société’’, il se met en posture contradictoire avec le contenu de la décision qui lui donne le pouvoir et le titre, notamment celle qui crée la plateforme dite spéciale ? En article 2 (1) de cette décision, le Ministre stipule que : ‘‘Elle (la plateforme spéciale) propose des mesures consensuelles et adéquates en vue de la convocation d’une Assemblée Générale constitutive unitaire et inclusive d’un nouvel OGC, …fédérer toutes les tendances, anciens OGC (CMC-SOCAM) et autres protagonistes, anciens ou nouveaux et tenir compte de l’ensemble des ayants droit régulièrement inscrits sur le Fichier National…’’. Le Prince NDEDI EYANGO sait-il qu’il est en violation flagrante du principe du consensus souhaité ?

3- Que si l’Etat était en harmonie avec ses propres orientations, l’article 7 (2) de la susdite décision précise que : ‘‘Elle (la plateforme spéciale) est dissoute de plein droit dès le dépôt du rapport et des propositions susvisés’’. Les rapports et les propositions de ce genre de travaux, qui relèvent de la gestion collective d’une structure corporatrice, ne devraient-ils pas faire l’objet d’une large communication ? Le Fichier National des Titulaires du droit d’auteur de l’art musical contient 3460 membres. Comment une minorité limitée à la trentaine pourra-t-elle décider du sort de milliers sans essuyer de plaintes dans le futur ?

4- Que ni la CMC, ni la SOCAM et dans une autre mesure la SOCACIM, ne seront aucunement inquiets quant à ce qui est de retraits des plaintes, que si ce n’est par voies de négociations appropriées ? Pourtant la décision du MINAC prescrit à la plateforme spéciale ‘‘d’examiner les voies et moyens d’une part du retrait des plaintes et autres

requêtes introduites par les anciens OGC auprès des juridictions contre les actes administratifs ; d’autre part, de l’assainissement judiciaire du secteur de la gestion collective de l’art musical’’.

5- Que si le Ministre des Arts et de la Culture est inspiré par la lettre confidentielle du Ministre de la Justice Garde des Sceaux adressée au SGPM dont il serait mis en copie et dont l’objet serait basé sur la ‘‘Finalisation du processus d’assainissement du secteur du droit d’auteur…’’ dans laquelle le contenu conclurait que la SOCACIM serait l’unique société qui ‘‘détient l’agrément octroyé par décision N° 0042/MINAC/CAB du 15 mai 2015’’ pour fixer ces orientations, la question suivante restera posée : Si tel est le cas, en créant une nouvelle société du droit d’auteur, aurait-on pris la peine de convoquer au moins une Assemblée Générale de dissolution de la SOCACIM ?

6- Que la décision du MINAC recommande à la plateforme spéciale d’examiner ‘‘la question de la sauvegarde et de la sécurisation des intérêts des anciens OGC et qu’elle indique les mécanismes juridiques et autres permettant de recouvrer, au bénéfice des ayants droit, des créances qui seraient dues à tel ou tel ancien OGC. Il en est ainsi particulièrement de la somme de plus de 2 milliards de francs CFA dont l’existence est alléguée par l’ex-CMC et dont la preuve devra être préalablement rapportée’’. Bien que cette recommandation frise le doute et l’ironie de la part de l’auteur, s’interroge-il sur le cas où ces comptes s’avèreraient certains ? Comment la nouvelle société constituée dans l’informel, l’illégalité et l’irrégularité va-elle parvenir à recouvrer des créances dues aux sociétés qui sont en contentieux et dont les affaires sont pendantes contre l’Etat du Cameroun dans les juridictions ?

7- Enfin pour conclure, permettez-moi de poser quelques questions :

- Pourquoi AMA TUTU MUNA avait refusé de renouveler l’agrément à la SOCAM, pourtant créée par elle-même ?

- Pourquoi la SOCACIM quand bien même détentrice d’un agrément n’a pas pu fonctionner ?

- Où est passé le rapport de la première plateforme issue de la déclaration commune ?

Toutes ces questions et bien d’autres nous emmènent à penser que la tour que construit le Ministre des Arts et de la Culture, est une TOUR DE BABEL !