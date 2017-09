Cameroun: Récit du dernier voyage de Jeannette Marafa. :: CAMEROON C'est une impressionnante foule tout de noir vêtue qui s'est massée devant la maison funéraire de Paris Batignoles, dès les premières heures de la matinée ce 31 août 2017 pour assister à la levée de corps de madame Jeannette Marafa décédée le 25 aout 2017. Dans une atmosphère de deuil la famille, dignitaires traditionnels, personnalités politiques, les activistes de Paris et de Bruxelles, artistes, journalistes, amis et connaissances ont défilé devant le dépouille de l’épouse de Marafa Hamidou Yaya absent de ces cérémonies car toujours arbitrairement détenu au SED .

Une heure après le début de cette cérémonie la dépouille de Madame Marafa entama son dernier voyage dans les ruelles de paris pour se retrouver 6 km plus loin à l'avenue de la Grande armée où l’Église Protestante unie de l’Étoile qui allait l'accueillir était déjà noire de monde ;

La chorale de femmes de cette église rythma à travers un cantique bien choisi l'entrée des pasteurs et du cercueil de bois massif de jeannette Marafa. Après la liturgie d’ouverture, la biographie de la défunte a été faite et il s’en est suivi la première série de prise de parole. Les enfants de la défunte, sa sœur, un dignitaire traditionnel de Bonassama son village natal et un guide spirituel se sont succédés pour prendre la parole afin de nous dire qui était réellement jeannette Marafa, ses œuvres , son combat pour la libération de son mari.

Dans un style très particulier le prédicateur du jour a ensuite pris la parole pour apaiser les cœurs meurtris par la douleur et prêcher sur le thème de la transfiguration de Jésus -Christ, de la vérité et de la réconciliation ce thème cher à Nelson Mandela avec qui la défunte avait une très grande amitié.

Dans son homélie il a aussi interpellé les autorités camerounaises sur la situation de Marafa Hamidou Yaya et a invité les fidèles du jour à prier pour son mari afin que le seigneur lui donne la force de traverser cette épreuve.

Après cette intervention le frère cadet de Marafa et une amie intime de la défunte prirent la parole pour un témoignage assez émouvant.

Rendu à 11 h 50 ce culte de recueillement et d'action de grâce est arrivé à son terme avec la sortie de la dépouille pour sa destination finale . Accompagné par un impressionnant cortège le corbillard est arrivé au cimetière les Batignoles où le dispositif des pompes funèbres était déjà mis en place. Le corps de Madame Marafa mis à côté de sa dernière demeure, une dernière fois le pasteur pris la parole pour recommander l’âme de la défunte au Tout Puissant et quelques instants après le corps fût mis dans ce caveau aménagé pour la circonstance et un imam exécuta aussitôt une longue prière. Après celle-ci la famille et tous les présents à cette cérémonie, sous les cantiques de l’Église Protestante Unie étaient invités à venir faire des adieux à Madame Marafa Née Djanga Jeannette.

Ceci marqua la fin des cérémonies et C'est par petits groupes que les uns et les autres quittaient le cimetière après une journée pleine d’émotions.