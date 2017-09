CAMEROUN :: Chantiers de la CAN : Evaluation au stade Mbappe Lepe :: CAMEROON Le chargé d’affaires de l’ambassade de France était, la semaine dernière, sur le site des travaux à Akwa.

L’aire de jeu est désormais labourée de sillons. Raison, le passage régulier d’engins de terrassement sur le site. Le stade Mbappe Lepe d’Akwa, retenu pour être un des terrains d’entraînement pendant la CAN 2019, a définitivement entamé sa mue. Le chargé d’affaires de l’ambassade de France au Cameroun, le ministre conseiller Philippe Larrieu, a pu s’en rendre compte le 30 août dernier, à l’occasion d’une visite sur le site.

En présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, et de nombreux autres officiels, le diplomate s’est fait expliquer le déroulement des travaux par Constant Moukoko, directeur Cameroun de l’entreprise française Alcor Equipements, en charge du chantier. « On va fermer ici et là, puis nous aurons deux portails », déclare, entre autres indications, M. Moukoko à ses hôtes. Outre les engins en activité, des soudeurs sont à l’œuvre sur les poutres métalliques à un des angles de la tribune, dont la toiture a été enlevée depuis quelques jours.

La visite sera bouclée par un échange devant la maquette du chantier, affichée sur le mur intérieur du stade – celui qui est généralement recouvert de peintures et de graffitis. Occasion d’apprendre qu’au terme de la réhabilitation, le site offrira quatre mille places assises. « En février 2019, tous les stades devraient être livrés », dira encore Constant Moukoko au chargé d’affaires. Le diplomate dira par la suite son optimisme à la presse, quant à la livraison dans les temps de l’infrastructure.

« D’après ce que j’ai vu, je n’ai aucun doute », a déclaré Philippe Larrieu. Après la visite, la délégation a mis le cap sur Bonamoussadi, où un autre stade, dit du « Mojas », est également retenu comme terrain d’entraînement pour la CAN 2019