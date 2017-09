CAMEROUN :: Caisse nationale de prévoyance sociale : Mekulu Mvondo confond ses détracteurs :: CAMEROON Au cours de l’émission « La grande interview » sur les antennes de Canal 2 international le 29 août 2017, le directeur général de la CNPS -la Caisse nationale de Prévoyance sociale, a démonté, pièce par pièce, les accusations de malversation portées à son encontre par un confrère, 2 jours plus tôt sur les antennes d’Equinoxe télévision.

Sa sérénité sur le plateau tranchait net avec la gravité des faits à lui accolés. Sans sourciller, Noël Olivier Mekulu Mvondo Akam a répondu, point par point, à toutes les questions posées par le journaliste sur les zones d’ombre supposées de sa gestion de la CNPS. Canardé sur une chaîne concurrente 2 jours plus tôt, le Dg de la CNPS était présenté comme un gestionnaire indélicat qui, en 8 ans de direction générale, aurait plongé l’institution publique dans la gabegie.

Entre autres impairs managériaux mis à son compte, son salaire jugé astronomique, les avantages mirobolants liés à sa fonction, de prétendues dépenses non justifiées, ou encore des legs faits à la légère. Des allégations battues en brèche par le concerné qui, le temps d’une émission, a démontré preuves à l’appui, que l’acharnement médiatique dont il est victime est incontestablement la rançon de sa rigueur managériale. Et au sortir de cette émission, chacun peut se faire désormais une religion sur la véracité ou non des accusations que ses détracteurs ont voulu coller au magistère de Mekulu Mvondo à la CNPS. D’abord sur son salaire, et les indemnités qui y sont liées, il est loisible de reconnaître que ce n’est pas le Dg qui établit lui-même son salaire dont la consistance et l’épaisseur sont fixées par le Conseil d’administration.

On peut s’étonner que ce salaire et avantages fassent aujourd’hui l’objet de révélations prétendument scandaleuses, alors que ce sont les mêmes que Mekulu Mvondo a trouvés en place à la CNPS à son arrivée en 2008. Pourtant, rien dans ces accusations ne semble indiquer que le Dg ait influencé, par quelque moyen que ce soit, ces « avantages » liés à sa fonction. Des accusations qui étalent leur légèreté lorsqu’elles embrassent certaines actions de la direction générale, à l’instar des 500 000 FCFA de donation que l’institution aurait prétendument faite à la Fondation Cœur d’Afrique de Roger Milla.

«Que représentent 500 000 FCFA pour une Fondation comme Cœur d’Afrique dont les statuts prévoient assurément qu’elle peut bénéficier des dons et legs, et au regard des actions qu’elle pose pour le bien-être des Camerounais ?», se demandent nombre d’observateurs.

Bilan en béton

Si au sortir de son interview sur Canal 2 international, les téléspectateurs ont pu se rendre compte de desseins pernicieux et inavoués qui se cacheraient derrière les accusations portées à son encontre, c’est davantage son bilan à la tête de la CNPS qui parle mieux à la place de l’actuel Dg. A la tour de l’immeuble siège au quartier Hippodrome à Yaoundé, tous les témoignages recueillis auprès des employés concordent sur la rigueur managériale qui constitue le socle de l’action de Mekulu Mvondo.

«Toute dépense ici à la CNPS doit laisser des traces», confie un cadre qui s’étonne des accusations portées contre son patron qui, selon le même, «arrive au bureau chaque jour à 7h15 pour en repartir à 22h». La rigueur qu’il a instaurée à la CNPS lui vaut le pseudonyme d’ « extraterrestre », et justifie le bilan en béton qu’on reconnaît à son magistère. Des faits irréfutables crédibilisent un bilan plutôt satisfaisant, tel qu’on en voit très peu dans la gestion des entreprises publiques au Cameroun. De 13 milliards de FCFA de réserves à son arrivée, la CNPS sous Mekulu Mvondo cumule aujourd’hui plus de 180 milliards de FCFA, selon les chiffres du dernier Conseil d’administration de la structure. En 2008, à l’époque de sa prise de fonction, les dettes cumulées de l’entreprise oscillaient autour de 20 milliards de FCFA, soit 9 milliards de dette salariale.

A date, aucun employé ne réclame plus le moindre copeck au titre de salaire à la CNPS. Mieux, la CNPS exécute sans anicroche sa mission première, celle de recouvrer et de payer des prestations sociales aux pensionnés. Les réformes introduites par le nouveau Dg ont permis les cotisations volontaires, élargissant le champ des cotisations sociales, et surtout, de sécuriser les sommes recouvrées grâce au paiement informatique des déclarations. Ces 8 dernières années, les investissements réalisés par la CNPS se chiffrent autour de 30 milliards de FCFA.

Un contraste poignant avec l’entreprise endettée que l’actuel Dg avait trouvée à son arrivée aux affaires. Parmi ces investissements qui dévoilent les acquis qui resteront de l’ère Mekulu Mvondo à la CNPS, le fameux Immeuble de la mort rebaptisé Immeuble de l’émergence à la faveur de la rénovation qu’il a subi grâce à la détermination du Dg. Aujourd’hui, ce complexe immobilier resplendit fièrement le cœur de la capitale politique, abritant les services de plusieurs départements ministériels, pour lui donner des atours en rupture avec le nid de brigands de grands chemins qu’il était jusqu’en 2012, année du début de sa réhabilitation.

Il n’est pas innocent de relever qu’à la faveur de la réhabilitation de cet immeuble, Noël Olivier Mekulu Mvondo à qui l’on voudrait coller l’image d’un prévaricateur, a fait étalage de son sens de patriotisme. En effet, alors que certains barons du régime prévoyaient de refaire l’ancien Immeuble de la mort à hauteur de 25 milliards de FCFA de budget, le Dg de la CNPS n’a déboursé que 16 milliards de FCFA pour les travaux. Soit un bénéfice de 9 milliards que les adeptes de la braderie des caisses publiques voulaient visiblement distraire.