FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: UNE MESSE D'AUREVOIR DITE A L'EGLISE DE LA PENTECÔTE EN MÉMOIRE DE DIDIER POUPE L'événement a eu lieu Dimanche dernier à l'Eglise de la pentecôte à Montrouge près de Paris. Amis, proche et parents de Poupé Didié sont venus massivement témoigner l'homme, lors de l'homélie dite par un pasteur et un curé. Plusieurs témoignages et beaucoup d'émotions sur les visages. Et la note finale à retenir, c'est l'attitude de son fils qui n'a su quoi dire devant un public totalement en larmes.

Vas y l'artiste hollywoodien et repose en paix.