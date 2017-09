Cameroun: NE M'ENVOYEZ PLUS LE DRAPEAU DE L'AMBAZONIE !!!! THIS FLAG IS NOT MINE ! :: CAMEROON J'ai soutenu, de manière engagée en organisant à Paris, des rassemblements avec des compatriotes, nos frères du Consortium anglophone, sensible et convaincu par la profondeur et la portée de leurs revendications. Aussi, je n'ai cessé d'y consacrer textes et réflexions ou clin d'œil. J'execre toutes les injustices qui plombent mon pays notamment celles que subissent nos compatriotes des zones anglophones.

Après l'affaire du drapeau brûlé au Canada, j'ai condamné cet acte, tout en indiquant que je n'enverrai pas au bucher ceux qui l'ont fait. Parmi nos dirigeants, il y'en a qui font pire en brûlant notre argent et en consumant nos espoirs.

Camerounais et Africain, soucieux de voir nos pays rassemblés et sourcilleux sur l'intégration de chacune de ses composantes, je suis un fils jaloux du credo de la Réunification porté par les pères fondateurs de la lutte pour l'indépendance du Cameroun.

Je respecte ceux qui militent pour le fédéralisme, mais il est totalement exclu pour ma part d'envisager la partition du pays de Bernard Fonlon et Bernard Nanga.

Militant de la Renaissance africaine, seules les dynamiques qui conduisent à nous sortir des divisions coloniales et du partage de l'Afrique en 1884, ont mon soutien entier et total.