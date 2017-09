FRANCE :: CINÉMA AFRICAIN: TAMAR TIENTCHEU PRÉSENTE "LA TRIADE", SON NOUVEAU FILM (Texte & Vidéo) "La TRIADE", tel est le nom du tout nouveau film de l'actrice et Réalisatrice camerounaise, Tamar TIENTCHEU.

Ecrit par Léon Philippe DJAKO, frère aîné de la réalisatrice, ce film relate l'histoire de 3 adolescentes aux destin situés aux trois coins d'un triangle isocèle. Les études pour celle qui deviendra,plus tard,chef d'entreprise, le mariage précoce, et même forcé pour l'autre qui devient mère au foyer et pas du tout heureuse, et la troisième qui finie "planté comme poteau", ce qui dans le jargon camerounais signifie faire de la prostitution.

Le hasard finit par réunir ces trois femmes autour d'une grande cause commune, que Tamar Tientcheu vous convie à découvrir le 23 septembre prochain au Cinéma "Le LINCOLN" à Paris, à l'adresse 14 Rue Lincoln, 75008 Paris, presque sur les Champs-Elysées, métro George 5.

"LA TRIADE" est une réussite cinématographique, que l’Officine, ou le Ministère du tourisme camerounais gagnerait à promouvoir.