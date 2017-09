CAMEROUN :: Les Lions en position défavorable :: CAMEROON Avec deux points, les Lions doivent s’imposer lors de leurs trois prochaines sorties et espérer des contreperformances de leurs concurrents dans la poule B.

Mathématiquement, comme diraient ceux qui aiment les calculs alambiqués et espèrent en l’improbable, tout est encore possible dans le groupe B. Le Nigeria, la Zambie, l’Algérie et le Cameroun peuvent en effet encore prétendre, chacun, à ce fameux ticket pour la coupe du monde Russie 2018. Même si les Super Eagles affichent un bilan de neuf points sur neuf possibles, dont cinq d’avance sur le 2e, à savoir la Zambie.

Le Cameroun reste à deux points tandis que les Algériens ferment la marche avec un seul point au compteur. C’est dire si la 4e journée de ces éliminatoires sera cruciale et permettra d’y voir plus clair sur les chances des uns et des autres. Le Cameroun, lui, n’a plus son destin en main dans cette poule, après sa défaite contre le Nigeria. Même si l’espoir reste permis. Pour cela, il lui faudra absolument s’imposer ce lundi face aux Super Eagles et après, remporter ses deux derniers matchs contre l’Algérie, en octobre, et la Zambie en novembre prochain. Et, dans le même temps, espérer que le Nigeria ne gagne aucune de ses prochaines rencontres.

Les Lions indomptables, présents lors des deux dernières coupes du monde, sont donc clairement dans une position défavorable. D’autant qu’une nouvelle défaite, ou un nul, ce jour scellerait définitivement leur sort. Une situation peu enviable dans laquelle se trouve également l’Algérie, autre mondialiste en 2014, qui est pratiquement au bord de la crise après la défaite, samedi dernier, 3-1 en Zambie.

Les Fennecs sont au bord de l’élimination, même si un sursaut est également attendu ce mardi pour le match retour à domicile. Le Nigeria est pour sa part

bien parti pour être présent en Russie l’an prochain. Une seule victoire leur assurerait le voyage. Au moment du tirage au sort de ce 3e tour des éliminatoires de la coupe du monde, les spécialistes avaient prédit des combats serrés. On en est loin à mi-parcours, même si tout peut encore changer. Toutefois, une certitude d’alors reste actuelle : deux des plus grandes nations du football africain resteront sur le carreau .