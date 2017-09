Cameroun: Encore du sang sur les routes : Voici les noms de 12 des 15 morts de l’accident survenu à Edéa :: CAMEROON Dans la nuit du samedi 02 à celle du dimanche 03 septembre 2017, un tragique accident faisant suite à une collision entre un camion venant de Pouma et un car de 19 places en provenance d’Edéa (région du Littoral).

Comme annoncé dans notre titraille, les routes camerounaises, ont encore été marquées ce week-end par le sang et les larmes. Dans l’accident intervenu à Edéa, 15 des 19 passagers ont péri et les quatre autres, grièvement blessées. A côté de cela, il y a aussi les deux morts consécutifs à un choc frontal entre un bus et une voiture de tourisme, dans une localité de Souza (région du Littoral).

Liste des morts et blessés de l’accident d’Edéa, nationale N°3 Yaoundé – Douala.

Nota bene : Vu le caractère difficile de la collecte, la rédaction de Camer.be en toute humilité, ne garantit pas de l’orthographe des noms. Toutefois, même avec cette incertitude éventuelle, au moins des paramètres phonétiques et onomastiques, pourraient bien aider les familles, amis et connaissances qui savent sans doute que les leurs été du voyage, à se retrouver.

Les 04 blessés et seuls survivants du car de 19 places

1-Mballa Mballa Simon Pierre

2- Ngend Bekaw Yofet Bertrand

3- Chedjou Victor

4- Douanla Towa Ramos

Liste des 12 morts identifiés (03 des 15 n’ayant pas été identifiés)

1-Tegombou Noumessi Bercelin

2- Koudjou Tené Fodele Hubert

3-Ngut Gabriel Dieudonné

4-Mbeng Ghislaine

5- Ngassa Bella Victorine

6- Ebanga Judette Véronique

7-Peugue Fossi Francine Virginie

8- Tobou Foko Arnold

9- Silianou Sorel Joël

10-Ngo Nguema Marguérite épse Balaba

11- Ibock Um Gilbert Léger

12-Menounbou Ngan Georges