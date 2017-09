GABON:POLITIQUE: MESSE COMMÉMORATIVE,1 AN APRES... (Texte & Vidéo) Jeudi 31 août 2017 ; la diaspora gabonaise s’est donnée rendez-vous au 47, rue de la Roquette à Paris. Le but de ce rassemblement a été de prier pour ceux qui sont, brutalement, tombés 1an auparavant, au lendemain des élections présidentielles du 27 août 2016,dont les résultats, encore contestées par une bonne partie des Gabonais aujourd’hui, avaient été publiées le 31 août 2016, provoquant le courroux de nombreux citoyens qui, estimant que leur votre « majoritairement »en faveur de Jean Ping, candidat déclaré perdant, n’avait pas été respecté et demandaient justice, ce à quoi le pouvoir en place réprima dans le sang et emprisonnait d’autres.

C’est donc pour que « le monde n’oubli pas », et surtout pour montrer à ceux-là, « combattant de la liberté » fauchés qu’elle ne les oublie pas, que la diaspora gabonaise de France multiplie des actions aussi différentes les unes des autres.

Cette messe célébrée par l’Abbé Jean Davy NDANGHA NGONG, sous l’œil de l’ancien Ministre Gabonais Charles M’BAH, a duré une heure d’horloge et a vu la participation de plusieurs gabonais venus des quatre coins de la France ; et même au-delà des frontières hexagonales.

Au moment de se quitter, le mot resté scotché sur les lèvres fut : « ESPOIR »...