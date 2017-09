Cameroun, Mérite scolaire dans le Haut-Nkam: 200 bourses à remettre aux meilleurs bacheliers à Bafang :: CAMEROON L’initiative est portée par Wantou Siantou Lucien, élite de la localité et député à l’Assemblée Nationale.

Maeva Ngaleu Tchuagoua, éleve en classe de terminale C au lycée de Kekem courant l’année scolaire passé, constitue une curiosité. Elle est la seule à avoir obtenu son baccalauréat 2017 dans le département du Haut-Nkam avec une mention « Très bien ». Elle a obtenu son examen avec plus de 17 de moyenne. Et contrairement aux autres bacheliers de sa génération, elle recevra une prime à l’excellence des mains de Wantou Sianou Lucien, député à l’Assemblée Nationale et promoteur depuis une dizaine d’année de la remise des bourses aux meilleurs élèves du département du Haut-Nkam.

Des bourses scolaires variant de 25 à 100 milles francs

Ce samedi 02 septembre 2017, les listes comportant les noms des 185 élèves du département du Haut-Nkam ayant obtenu les mentions « Très Bien, Bien et Assez Bien » aux examens du baccalauréat 2017 toutes séries confondues sont affichées devant l’entrée de la permanence du parti Rdpc à Bafang. Ceux-ci doivent recevoir, le dimanche 03 septembre 2017, des bourses scolaires variant de 25 à 100 milles francs. Cette cérémonie aura lieu dans l’enceinte de la Maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) de Bafang. Un geste de générosité que Wantou Siantou Lucien, élite de la localité et député à l’Assemblée Nationale, manifeste depuis 2006 dans l’optique de booster la performance scolaire et susciter une réelle émulation au sein de la communauté éducative. Chargé de communiquer sur cet évènement, France Penka assure que la sélection des lauréats s’est faite conformément aux listes communiquées par l’office du baccalauréat. « Ici, pas question de favoritisme ou de tricherie. Nous sommes à la 11eme édition, et nous travaillons en professionnel. Nous sommes crédibles et tenons à éviter tout malentendu ou mauvaises interprétations. Seuls les meilleurs sont primés. Même des enseignants qui se sont démarqués seront primés. En plus quinze doctorants recevront également des bourses. Chaque postulant doit passer regarder son nom pour voir s’il figure au rang des boursiers », soutient-il. Selon ce communicateur, 2700 jeunes ont déjà été primés par Wantou Siantou Lucien. Et plusieurs boursiers ont réussi aujourd’hui à s’intégrer dans la vie active ou à poursuivre leur carrière comme enseignant chercheur dans les universités d’ici ou d’ailleurs.

Soutien aux enfants des familles démunies

Promoteur de l’Institut supérieur Siantou à Yaoundé, le député du Haut-Nkam permet également à certains lauréats de bénéficier des réductions de près de 50% sur les frais de scolarité. En plus, faut-il noter que grâce aux bourses remis aux meilleurs bacheliers dans le département du Haut-Nkam, plusieurs enfants des familles démunies ont eu le courage de suivre des formations universitaires ou d’entrer dans les grandes écoles de formation professionnelle à l’instar de l’école supérieure polytechnique ou de la faculté des médecines et des sciences biomédicales de l’université de Yaoundé I.