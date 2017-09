Cameroun, 10eme anniversaire du tournoi de football de l’unité à Bafang: Roger Tchoula Motho et Joseph Nguessieuk tiennent le flambeau haut :: CAMEROON Ce samedi 02 septembre 2017, les noces d’étain se dérouleront à travers la finale de football au stade du collège Saint Paul de Bafang.

« Je suis avec tout le monde. Je suis avec tous les joueurs. Je suis avec tous les arbitres. Je suis avec tous les supporters. »C’est en ces termes que Joseph Nguessieuk, président exécutif du tournoi de l’unité de Bafang et promoteur de As Consulting à Yaoundé, traduit son engagement pour la célébration du 10e anniversaire de cette compétition sportive. Il ne compte ne pas trahir la confiance placée en lui par le prince Roger Tchoula Motho, fondateur de ce tournoi au mois de juillet 2017. Pour la 10eme édition, le dignitaire de Baboné pense que les objectifs initiaux sont consolidés. «Le tournoi de l’unité s’est fixé comme objectif de répondre à une attente de la jeunesse du Haut-Nkam qui, avec insistance demandait un cadre de divertissement agréable pendant les vacances scolaires. C’est grâce à la jeunesse qui a pu s’approprier du tournoi que les choses avancent positivement au fil des années. Le tournoi de l’unité vit et vivra », soutient le prince Roger Tchoula Motho à la veille de ses noces d’étain. Et Joseph Nguessieuk de répondre en signe d’approbation : « Le tournoi de l’unité est une marque

chère pour le promoteur qui est un grand homme. En revanche, nous avons la lourde mission de consolider les acquis », soutient-il. Il croit fort qu’il temps pour la jeunesse d’entonner un hymne de ralliement pour les « valeurs d’intégration nationale, du multiculturalisme et du vivre ensemble. »Joseph Nguessieuk est de ceux qui pensent que le football est non seulement un catalyseur de l’esprit de performance chez les jeunes, mais aussi un creuset où se forge l’altruisme et l’amour du prochain.

Pour cette finale du samedi 02 septembre 2017, Mamoudou, le préfet du département du Haut-Nkam, a déjà assuré qu’il présidera aux festivités sportives et culturelles, question de stimuler les jeunes afin qu’ils participent amplement à la dynamique de l’émergence et travaillent pour trouver leur voie à travers le football comme plusieurs autres footballeurs dont le talent s’est révélé ou consolidé à travers le tournoi de l’unité de Bafang. Tientcheu Judicaël(Belgique), Botchak Mayer(Allemagne), Chaye Lazarus(France), Ebendeng Willy(Angola), Ngakam Tamnet Dillao et PANDJI Emmanuel(Maroc), Kameni dit Cajo(Cote d’ivoire),Brice Tchamabo(International Espoir) et Tchienctheu (Lions

indomptables A ‘) font partie de la liste des footballeurs ayant évolué au tournoi de l’unité. Juventus Fc, Tchakala Fc, Pouaga Fc Family Fc et Tcheuma Fc sont des équipes ayant déjà remporté le trophée du tournoi de l’unité accompagné d’une enveloppe financière de 500 milles francs. Deux anciens joueurs du tournoi de l’unité sont devenus des autorités traditionnelles. Il s’agit notamment de Austere Durand Moumou III, ancien joueur de Rénovation Fc devenu Fo’o des Bakondji et de Alain Pierre Djietcheu, ancien joueur de Family Fc porté il y a quelques années à la charge de chef des Bapounteu dans le groupement Bakang. Et qui sait ce que deviendront les autres joueurs qui se produiront à l’occasion de la finale et du 10emme anniversaire du tournoi de l’unité ce samedi 02 septembre 2017 à Bafang… ?