Mondial 2018 : le Nigeria humilie le Cameroun ! :: CAMEROON

Sauf miracle, le champion d'Afrique ne sera pas au Mondial 2018. Humilié 4-0 par le Nigeria ce vendredi à Uyo à l'occasion de la 3e journée des qualifications, le Cameroun accuse désormais 7 longueurs de retard sur son bourreau du jour, qui détient la seule place qualificative pour la Russie. Même s'il reste 3 journées, dont la manche retour mardi à Yaoundé, cela fait beaucoup... Après une bonne entame de match, les Camerounais commençaient à reculer et les locaux pensaient ouvrir le score par Ighalo sur coup-franc, mais son but était refusé pour hors-jeu. Une tête à bout portant de Moses, non cadrée, faisait à nouveau trembler le camp camerounais. Mais ce n'était que partie remise puisqu'à la suite d'un dégagement d'Ondoda dans le camp adverse, les Super Eagles perforaient leurs adversaires en deux passes avec notamment un amour de ballon d'Obi Mikel pour Ighalo qui résistait à Ngadeu pour trouver la faille d'une frappe croisée (1-0, 29e). Zappé en juin, le duo de "Chinois" venait de placer les siens sur la voie.



Si Ondoa se jetait superbement pour détourner la tentative de Simon, cela ne l'empêcher pas de plier à nouveau quelques minutes plus tard. Oublié en pleine surface sur un corner de Moses, Obi Mikel n'avait pas de mal à conclure de près pour faire le break (2-0, 42e). Loin d'être requinqués par l'entrée en jeu de Choupo Moting à la pause, les Camerounais pliaient encore sur deux contres en seconde période, Moses (55e) et Iheanacho (76e) transformant le revers des Lions en humiliation. Avec ce troisième succès d'affilée, le Nigeria peut aborder sereinement la suite des opérations, surtout que la Zambie et l'Algérie qui s'affrontent samedi pointent provisoirement à huit longueurs ! Les compositions de départ : Nigeria : Ezenwa - Shehu, Ekong, Balogun, Elderson - Onazi, Ndidi – S. Moses, Mikel, V. Moses - Ighalo Cameroun : Ondoa – Fai, Ngadeu, Teikeu, Leuko – Siani, Anguissa, Moukandjo – Ngamaleu, Aboubakar, Bassogog

France (Annemasse) France (Annemasse) excamerounais Certes, champion d'Afrique en 2017. Mais Contrairement en 2000 au Nigeria/Ghana et en 2002 au Mali où le Cameroun s'était imposé avec la manière, cette équipe repose sur pas grand chose. On l'a vu tout le long de la CAN au Gabon. Elle a certes toujours gagné mais sans trop convaincre.

Cette défaite n'est que logique. En outre, aucun des joueurs n'évolue dans un grand club. Ils fuient tous le Cameroun simplement pour qu'on disent qu'ils jouent en Europe ou en Asie. Mais me semble-t-il que le Cameroun a un championnat professionnel

les joueurs camerounais depuis un bon moment n'ont plus le temps de mûrir. Prometteurs très jeunes étant au Cameroun, une fois arrivé en Europe, on n'entend presque plus parler d'eux.

Hier, un commentateur sur TF1 disait que les jeunes joueurs des Pays-Bas vont très tôt jouer dans les championnats difficiles (Angleterre, etc...), ils n'arrivent pas à tenir le coups psychologiques et physiques et perdent leur moyen et ne retrouvent plus leur ni

France (Annemasse) France (Annemasse) excamerounais Ils ne retrouvent plus leur niveau d'avant, car trop de pression

France (Annemasse) France (Annemasse) excamerounais Aujourd'hui, tout le monde ou presque au Cameroun (citoyen lambda, journaliste, politique, observateurs du ballon rond, etc...) semble se satisfaire de voir les meilleurs joueurs camerounais évoluer dans les championnats moins prestigieux comme celui de la Chine ou on y va qu'en fin de carrière. parce qu'ils n'ont plus le niveau des championnats très disputés. Il ne faut pas être surpris d'ici deux à trois ans d'entendre que certains évoluent dans le championnat d'Afghanistan, d'Irak, du Pakistan, du Cambodge, du Bangladesh, de Mongolie ou du Laos. parce que même en Chine quand ça va se corser d'ici quelques années, même là-bas ils n'auront plus leur place.

Je me demande encore à quoi sert le championnat professionnel du Cameroun ??? Il n'a de professionnel que de nom???



Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier Pas de CAN2019 au Cameroun.



AHMAD AHMAD DOIT amener la CAN2019 ailleurs que dans notre cher pays



Nous avons des urgences à régler en ce moment et des élections cruciales à tenir en 2018.



Le Cameroun va mal et ce n'est pas le moment de faire semblant de célébrer le football en organisant une CAN dans notre pays.

Il n'y a rien à célébrer au Cameroun aujourd'hui.



Il est urgent de renverser le régime néo colon destructeur et inique et d'instaurer une nouvelle gouvernance.

Une gouvernance de 2ème génération

Avec un personnel politique de 2ième génération

Et un régime politique de 2ème génération.



Nous devons renverser le régime néo colon et opérer un CHANGEMENT en profondeur de la course que suit notre pays en ce moment.