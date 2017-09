Cameroun, Bafoussam, Festi Foot de l’Emergence 2017: La lutte contre l’insécurité à Kouogouo revient au cœur des discours :: CAMEROON Le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Ouest a demandé aux populations de ce quartier de jouer à fond comme comité de vigilance, question d’aider les forces de police à traquer les délinquants qui perturbent la paix et la tranquillité publique

François Franklin Etapa, Administrateur civil principal et nouveau secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Ouest, n’est pas passé inaperçu le samedi 26 aout 2017 au stade « NK’a » de Kouogouo à Bafoussam. Appelé à représenter le gouverneur de la région de l’Ouest lors de la cérémonie de clôture de la 6é édition du Festi Foot de l’Emergence dont le promoteur est Pascal Nguihé Kanté, ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, l’autorité administrative a focalisé son intervention sur la lutte contre l’insécurité qui semble de retour dans la région de l’Ouest.

Cette ouverture s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat

Apparemment renseigné sur la sociologie de Kouogouo comme niche de certains délinquants-avant le désenclavement mental opéré par Pascal Nguihé Kanté depuis une dizaine d’années-le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Ouest a demandé aux populations de ce quartier de jouer à fond comme comité de vigilance, question d’aider les forces de police à cerner les criminels qui perturbent la paix et la tranquillité publique en s’attaquant aux biens et aux personnes. Un discours qui cadre avec l’un des objectifs du Festi Foot de l’Emergence. Car au-delà de la promotion des jeunes talents, Pascal Nguihé Kanté, son promoteur, est constant que ce tournoi reste un vecteur de normalisation des rapports sociaux entre les populations de la ville de Bafoussam, et partant, celles de toutes les contrées du Cameroun. « Kouogouo, à l’instar des autres coins du département de la Mifi, département arc-en-ciel, appartient à tous ses habitants, sans distinction d’origine tribale et de confessions religieuses. Cette ouverture s'inscrit dans la vision du chef de l’Etat relative à la consolidation d’un Cameroun où il fait vivre dans la paix, en sécurité et dans le progrès », discourt-il. Une logique de progrès bien ancré dans les faits. Parce que le samedi 26 aout dernier se sont jouées les finales de la 6é édition du Festi Foot de l’Emergence initialement baptisé Festi Foot Nguihé Kanté du nom de son promoteur qui rappelle : « Les années passent et succèdent drainant avec elles de nombreuses innovations introduite au fil des éditions de cette grande messe culturelle et sportive. C’est ainsi que de simple championnat de vacance de football masculin au départ, nous en sommes rendus aujourd’hui à un véritable donner à voir et à apprendre dans plusieurs domaines de la vie associative, alliant à la fois divertissement et formation. »Championnat de football féminin, formation au Tic sous la supervision directe de l’Institut africain d’informatique et consultations médicales gratuites font partie des innovations. Tout comme l’initiation des populations de la localité à l’Apiculture à partir de la plantation expérimentale de Doumdi.

Multiples activités et invités de marque…

Des activités placées sous la coordination opérationnelle de Victor Nkueté qui dirige le centre communautaire de la jeunesse de Bafoussam IIIème, une structure mise en place par Pascal Nguihé Kanté, bien avant son entrée au gouvernement le 02 octobre 2015. Et pour les éditions à avenir de nouvelles formules sont annoncées par Pascal Nguihé Kanté. Il est envisagé l’organisation d’un super championnat départemental et des championnats classiques dans chacun des trois arrondissements du département de la Mifi. Des agencements qui plairont aux différents chefs traditionnels et dignitaires ayant effectué le déplacement pour le stade de Kouogouo à l’occasion de la clôture cette 6eme édition du Festi de l’Emergence lancé le 16 juillet 2017. Il s’agit notamment des Fo’o Njitack Nompé de Bafoussam, Philippe Talé de Bandeng, Alain Negou Téla de Baleng, Doko Tchinda de Bapi. L’ambassadeur itinérant Roger Milla, Emmanuel Nzété, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam faisaient également partie des invités prestige à la finale du Festi Foot de l’Emergence version 2017. Une compétition sanctionnée chez les filles par la victoire de Tassa Fc sur Gentle Ladies sur le score de 2-1 ; et chez les messieurs par celle de Camp Sable Fc sur Nka’a Fc, 9-8, après l’épreuve des tirs au but. « Nous mettrons tout en œuvre pour que la super coupe de l’Emergence soit vécue avec panache et que tout se passe bien dans chacun des trois arrondissements », promet Pascal Nguihé Kanté.