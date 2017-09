Cameroun, Exclusif/Alerte à la Fecafoot: Plusieurs manœuvres pour faire échouer la Normalisation :: CAMEROON Comme un couperet et ce, depuis le 23 Août 2017, le communiqué de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est venu stopper l’imposture régnante du Comité Exécutif à la Fédération Camerounaise de Football. D’après des sources, la « note » de la Fifa ayant atterri à la Présidence de la République le 8 Août 2017, ce sera seulement le 23 du même mois que le Communiqué viendra sera officiellement mis à la disposition du public pour sanctionner l’enclenchement de la concertation avortée de Conakry pour une sortie de crise.

Ayant fait un tour en semaine à la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) loin des regards des cameras et paparazzis, l’ancien Président du Comité exécutif de la Fecafoot Tombi A Roko Sidiki dans une défiance de la décision de la FIFA a occupé son bureau pendant quelques heures avant de quitter les lieux. A-t-il dérobé des documents pouvant servir à sa mise en détention provisoire suite à des malversations devant être retrouvées après l’audit instruit par la FIFA ? Nul ne pourrait l’affirmer. Mais avec certitude, l’on peut affirmer qu’il s’en ira sous la conduite de son chauffeur d’avant mise sur pied de normalisation ainsi que dans son véhicule de fonction qui n’a jusqu’ici pas été restitué.

Comme en 2009 juste après l’arrestation de Monsieur Iya Mohamed et l’instauration en 2012 d’un Comité de normalisation proposé par le gouvernement d’où jaillira des Professeurs Agrégés en droit qui ne pourront régler la crise déjà incrusté à la Fecafoot, c’est Tombi A Roko alors secrétaire General de la Fecafoot qui sera chargé de conduire l’administration de la structure avant de démissionner plus pour se présenter comme candidat au poste de Président du Comité exécutif.

Dans la même posture aujourd’hui Blaise Moussa. Mais dans des contextes différents, l’actuel Secrétaire General de la Fecafoot semble ne pas faire l’unanimité dans le camp des « Tombistes ». Recruté au terme d’un appel à candidature qui verra pas moins de 1 500 candidats être recalés pour au final être choisi, Blaise Moussa est crédité d’un sens poussé de la transparence et semble être craint des « Tombistes » qui voit mal l’actuel Secrétaire General de la Fecafoot « coopérer » dans la magouille ainsi installé depuis 23 mois et qui devra être audité par les futurs dirigeants du Comité de normalisation. D’après nos sources, l’arrivée imminente en terre camerounaise des dirigeants de la CAF et ceux de la FIFA pour nommer les membres de ce comité serait prévue après les deux rencontres qualificatives pour le Mondial 2018 en Russie dont dispute le Cameroun face au Nigéria en Aller et retour. Toujours d’après nos informateurs, l’actuel Secretaire general de la Fecafoot Blaise Moussa, présente d’excellents états de service comme auditeur du temps où il exerçait les fonctions à l’Agence Nationale de la Norme et de la Qualité (ANOR). Connaissant la maison Fecafoot pour y avoir exercé pendant plusieurs mois au côté de l’équipe déchu sans être aimé, il devrait être la clé nécessaire pour ouvrir la boite à pandore qui mettra très certainement à nu toute la mafia decriée depuis des années dans cette structure. D’où l’animosité visible à la Fecafoot de plusieurs employés restés idéologiquement fidèle à Tombi A Roko depuis lors. Tout en rappelant que Blaise Moussa, juste après son arrivée comme Secrétaire General à la Fecafoot avait déjà fait l’objet de médisances et cabale lui créditant le monnayage des places pour faire partie du contingent officiel de la Fécafoot, il faut noter que cette haine atteint aujourd’hui des menaces de mort suivies d’intimidations verbales violentes. Raison pour laquelle, pour préserver son intégrité physique, ce dernier sollicitera la protection des forces de maintien de l’ordre en tout lieu. Cette sécurité qui le garde jusqu’aujourd’hui.

D’après des sources bien introduites, les « Tombistes » pour accentuer la pression qui devrait permettre d’après eux la mise à l’écart de Blaise Moussa après la prise de fonction du Comité de normalisation, manoeuvrent pour mettre dans le groupe de la normalisation des hommes liges pouvant influencer le travail qui doit être fait pour l’assainissement du football et l’organisation d’une élection credible et acceptée par toutes les parties prenantes.

Pour justifier l’argumentaire du complot contre le secretaire General de la Fecafoot devenu par la force des choses l’homme fort actuel de la Fecafoot, nous affirmons que plusieurs employés de la Fecafoot identifiés ont voulu saboter la préparation des lions Indomptables jusqu’à leur départ pour le Nigeria. Ce qui va justifier la mise à l’écart de quelques personnes pour ce déplacement des lions Indomptables à l’instar du Directeur administratif et Financier en la personne de ABEGA Nguini ainsi que de Laurence Fotso celle affecté au département du marketing et de la communication. Pour le DAF de la Fecafoot, juste après sa mise à l’écart pour le déplacement du Nigeria, ce dernier va se rendre dans son bureau de la « tour de Tsinga » afin de travailler jusqu’à tard dans la nuit l’on ne sait trop pourquoi. Affaire à suivre.