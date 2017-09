Cameroun, EDUCATION: RECONSTRUIRE UN SYSTÈME EDUCATIF EN CONCORDANCE AVEC NOS AMBITIONS ECONOMIQUES :: CAMEROON En cette veille de rentrée scolaire au Cameroun, Dr. Corantin TALLA, Coordonateur du Front Uni de la Diaspora pour l'Alternance en 2018 et candidat déclaré à la Présidentielle de 2018, dévoile son programme pour l'Education

1. Enseignement Maternel et Primaire

2. Enseignement Secondaire, Technique et Professionnel

3. Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique

4. Mesures communes

5. Le Conseil National de l’Education

6. La Direction de la Formation et de la Qualité

7. L’Agence pour la Qualité et l’Evaluation

8. Le Hub du Savoir et de l’Innovation

LES MESURES SPECIFIQUES POUR L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

DIAGNOSTIC

· Insuffisance d’établissements

· Manque d’infrastructures

· Insuffisance de matériel didactique

· Manque d’enseignants

· Formation inadéquate de nombreux enseignants

· Inégalité persistante entre filles et garçons

MESURES CLES

Politique générale et infrastructures

1. Maintien de la politique de gratuite des frais de scolarité

2. Programme spécifique d’incitation à la scolarisation des filles

3. Définition d’une carte scolaire pertinente

4. Investissement massif en infrastructures adaptées et cohérentes

Recrutement

5. Recrutement d’enseignants titulaires de diplômes académiques et pédagogiques délivres par des structures de formation agréées (publiques et privées)

6. Nomination après appel à candidatures des Délégués Départementaux de l’Enseignement

Formation et Qualité

7. Création de la Direction de la Formation et de la Qualité

8. Partenariat public-privé pour la formation des enseignants

Recherche et Innovation

9. Développement des compétences des élèves dans les initiations de base (approche par compétence améliorée)

LES MESURES SPECIFIQUES POUR LES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

DIAGNOSTIC

· Insuffisance d’établissements

· Manque d’infrastructures

· Insuffisance de matériel didactique

· Manque d’enseignants

· Formation inadéquate de nombreux enseignants

· Inégalité persistante entre filles et garçons

· Déficit d’orientation adéquate des élèves

MESURES CLES

Politique générale et infrastructures

1. Création des lycées scientifiques et technologiques par département

2. Programme spécifique d’incitation à la scolarisation des filles

3. Maintien de la politique de gratuite des frais de scolarité

4. Investissement massif en infrastructures adaptées et cohérentes

5. Promotion par subvention de l’investissement prive dans la création des collèges et lycées techniques et professionnels dans des filières cibles

6. Information continue sur les opportunités d’enseignement technique adaptées à l’économie

Recrutement

7. Recrutement d’enseignants titulaires de diplômes académiques et pédagogiques délivres par des structures de formation agréées (publiques et privées)

8. Mesures incitatives en vue de la formation dans les filières cibles – bourses d’études et de stages

9. Mise en place de modules spécifiques de formation pédagogique dans l’enseignement supérieur pour la formation des enseignants des établissements techniques et professionnels

Formation et Qualité

10. Création de la Direction de la Formation et de la Qualité

11. Partenariat public-privé pour la formation des enseignants

12. Mise en place d’une politique adaptée de formation et de contrôle de compétences des formateurs des enseignants

13. Mise en place d’un programme spécial pour le renforcement des capacités des enseignants en poste

Recherche et Innovation

14. Promotion de la créativité et des inventions au niveau des enseignements technique et professionnel à travers des fonds compétitifs mis à la disposition des lycées

LES MESURES SPECIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIAGNOSTIC

· Infrastructures insuffisantes

· Pléthore d’universités sans ressources adaptées

· Pénurie d’enseignants de qualité

· Baisse du niveau des étudiants

· Déficit d’orientation adéquate des étudiants

MESURES CLES

Politique générale et infrastructures

1. Création d’un hub du Savoir et de l’Innovation

2. Réorientation des investissements de l’Etat dans les filières cibles

3. Rationalisation de la carte universitaire

4. Promotion de l’investissement prive dans toutes les filières cibles

5. Promotion par subvention de l’investissement prive dans la réalisation des résidences universitaires

6. Réhabilitation et construction de résidences universitaires

Recrutement

7. Définition des normes pour la formation dans les écoles doctorales

Formation et Qualité

8. Création de l’Agence pour la Qualité et l’Evaluation dans l’Enseignement Supérieur

9. Maintien du Centre de Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité au sein de chaque université

12. Mise en place d’une politique adaptée de formation des enseignants du supérieur

13. Définition périodique des filières de formation prioritaires

14. Promotion des programmes d’échanges universitaires pour les enseignants et les étudiants

Recherche et Innovation

15. Financement de la recherche fondamentale et appliquée en apportant des moyens suffisants aux universités, aux écoles doctorales et aux chercheurs

16. Création des Centres d’entreprenariat et d’Innovation de type Innovation Lab (i-lab) au sein des universités

LES MESURES COMMUNES AUX TROIS ORDRES

1. Créer une Direction de la Formation et du Contrôle Qualité au sein des ministères en charge des Enseignements Maternel et Primaire ainsi que Secondaire, Technique et Professionnel.

2. Redéfinir les cartes scolaires et universitaires pour intégrer vision en matière d’enseignement, de formation et de recherche. Ces nouvelles cartes prendront en compte un système éducatif bilingue qui intégrer l’outil informatique au niveau initiatique au primaire et dans le quotidien de l’enseignement secondaire et supérieur.

3. Créer un Hub du Savoir et de l’Innovation en partenariat avec le secteur privé et des écoles internationales pour soutenir les écoles prioritaires, la recherche et les incubateurs.

4. Rendre prioritaire l’investissement dans les filières cibles (sciences, technologies, mathématiques et ingénierie) pour répondre aux besoins de développement en adéquation avec le marché de l’emploi.

5. Mettre sur pied le Conseil National de l’Education avec pour mission de définir et suivre une politique cohérente de l’éducation nationale (de l’école maternelle a l’université).

6. Faire adopter les statuts particuliers des enseignants de la maternelle. Du primaire, du secondaire et de la formation technique et professionnelle.

7. Créer l’Agence pour la Qualité et l’Evaluation dans l’Enseignement Supérieur mettant en place des procédures internes et systèmes d’évaluation permettant aux établissements de l’enseignement supérieur d’atteindre un niveau d’excellence économique.

CONSEIL NATIONAL DE L’EDUCATION

Mission

Définir et suivre une politique cohérente de l’Education Nationale (de l’école de base à l’université) ; à cet effet, planifier, coordonner et contrôler la mise en œuvre des politiques et programmes afin d’atteindre les objectifs fixes tout en garantissant une synergie entre les trois ordres de l’éducation.

Composition

Représentants des ministères en charge de l’Education

Représentants élus des enseignants de la Maternelle et du primaire

Représentants élus des enseignants du secondaire général

Représentants élus des enseignants de la Formation Technique et Professionnelle

Représentants élus des enseignants du Supérieur et de la Recherche Scientifique

Représentants de l’Agence pour la Qualité et l’Evaluation

Responsabilités

1. Recenser, évaluer et proposer des amendements aux textes règlementaires

2. Veiller à la mise en application des textes réglementaires :

· Système et programme éducatifs

· Cartes scolaires et universitaires

· Gestions des mutations du personnel

3. Orienter les budgets

4. Suivre l’utilisation des ressources

5. Coordonner et faire la synergie entre les programmes des trois ordres

6. Designer les délégués départementaux et définir leur mandat

7. Organiser la Direction de la Formation et du Contrôle Qualité pour les enseignements maternel et primaire ainsi que secondaire, technique et professionnel

8. Designer par appel de candidature des membres de l’Agence pour la Qualité et l’Evaluation de l’enseignement supérieur

AGENCE POUR LA QUALITE ET L’EVALUATION

Mission

Mettre en place les normes de qualité et procéder aux contrôles de qualité au niveau de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.

Les membres de l’Agence seront des experts désignés par le CNE suivant des modalités déterminées.

Responsabilités

1. Valider et contrer la mise en œuvre des syllabi

2. Contrôler la qualité de la formation dans les écoles doctorales

3. Evaluer de façon régulière et systématique les filières de formation

4. Assurer l’accréditation systématique des établissements privés d’enseignement supérieur

5. Fixer les normes de qualité

6. Contrôler et évaluer les enseignements dispensés

DIRECTION DE LA FORMATION ET DU CONTROLE DE QUALITE

MATERNEL ET PRIMAIRE

SECONDAIRE, TECHNIQUE ET PROFESSIONEL

Mission

Assurer la formation et le contrôle qualité de l’offre éducative respectivement dans les enseignements maternel et primaire ainsi que dans les enseignements secondaire, technique et professionnel.

Responsabilités

1. Assurer l’accréditation systématique des établissements privés d’enseignement

2. Contrôler la formation des enseignants

3. Elaborer et faire valider par la CNE le document cadre portant sur la politique nationale de la formation des enseignants

LE HUB DU SAVOIR ET DE L’INNOVATION

Création d’un hub (intégralement défiscalisé) suivant le modèle des « cites tech » en partenariat avec les entreprises, industries et structures d’enseignement supérieur et de recherche.

Mission

Développer des filières d’enseignement, de recherche scientifique et d’innovation de pointe.

Fonctionnement

· La gestion du hub se fera dans le cadre d’un partenariat public-prive

· L’Etat accordera la défiscalisation totale des investissements et activités réalisées dans la zone

· L’Etat mettre en place les infrastructures adaptées (électricité, connexion haut-débit, accessibilité etc.) et définira une charte de fonctionnement

Activités

1. Formation de pointe

· Diplômes labélisés

· Partenariat avec les grandes écoles et universités internationales

· Partenariat avec les entreprises

2. Recherche

Priorisation des filières cibles

3. Incubation

· Promotion d’incubateurs mettant à disposition des locaux, des équipements et des services pour les jeunes entreprises

· Organisation de concours incubateur-entreprise pour sélectionner, subventionner et promouvoir les projets les plus innovants

· Appui financier aux entreprises en démarrage dans les filières cibles

Dr. Corantin Talla alias General Schwarzkopf, PhD, Public Policy and Public Administration

Président, Conscience du Cameroun (CDC)

Coordonnateur du Front Uni de la Diaspora pour l’Alternance en 2018 (FUDA)

Candidat déclaré aux primaires et a l’élection présidentielle de 2018