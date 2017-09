Au Cameroun, des nationaux ont pris le contrôle à 100% de YooMe, ancienne filiale du Suisse YooMee Africa AG :: CAMEROON Le FAI YooMe Cameroun a opéré une mutation majeure le 25 août dernier à Douala, la capitale économique camerounaise, en devenant YooMe mobile. Cette nouvelle entité va évoluer, non plus dans la fourniture de l’internet comme par le passé, mais plutôt en tant qu’opérateur virtuel de la téléphonie mobile (Mnvo), grâce à un partenariat avec Camtel, l’opérateur historique des télécoms au Cameroun.

Mais selon Emmanuel Forson, le patron de la nouvelle entité, cette mutation technique a été précédée par une mutation structurelle, qui fait désormais de YooMe Mobile, une entreprise dont le capital est à 100% détenu par des Camerounais.

Pour rappel, avant cette cession d’actifs, dont les détails n’ont pas été révélés, YooMe Cameroun était une filiale de la société YooMee Africa AG, basée à Genève, en Suisse. Les nouveaux repreneurs au Cameroun annoncent des investissements d’environ 10 milliards de francs Cfa et la création de plus de 2 000 emplois directs et indirects