CÔTE D'IVOIRE :: LE PROFESSEUR FRANKLIN NYAMSI EXPLIQUE L'APPEL DU PRÉSIDENT GUILLAUME SORO AU PARDON SUR AFRICA N° 1 À PARIS :: COTE D'IVOIRE Interrogé par le journaliste Francis Laloupo d'Africa n°1 sur la déclaration historique du Président Guillaume Soro à l'aéroport d'Abidjan le 20 juillet 2017, Franklin Nyamsi démontre l'ancienneté de l'attachement du Chef du Parlement au Pardon et à la Réconciliation inter-ivoiriens.

L'engagement de Guillaume Soro à aller demander pardon à tous les principaux leaders politiques ivoiriens, loin d'être une démarche exclusivement pénitentielle, prend ici tout son sens véritable et profond: une invitation à accorder à toute la Côte d'Ivoire, la chance d'une vie nouvelle et résolument meilleure, dans la paix, la justice et la prospérité réellement partagées par tous.

Vous trouverez ci-dessous le lien d'écoute du Grand Débat d'Africa n°1, qui a eu lieu à Paris le 30 août 2017, de 18h à 19h20.

http://www.africa1.com/…/mp3/le_grand_debat_-_30_08_17_-_ok…