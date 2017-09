Cameroun, Journée de l’excellence académique 2017: Roger Milla, Nguihé Kanté et Jacques Bonjawo font rêver les jeunes à Bafoussam :: CAMEROON Le 26 aout dernier, lors de la deuxième journée de la fête de l’excellence scolaire et académique de la Mifi, Jacques Bonjawo n’est pas passé par quatre chemins pour enseigner à prés de 1000 jeunes lauréats les secrets de la réussite professionnelle et sociale.

Un invité surprise à la deuxième édition de la journée de l’excellence académique et scolaire de la Mifi (Jesam) 2017. Face au millier des lauréats appelés à recevoir des lots en fournitures scolaires et des bourses de 50 milles francs pour une centaine d’entre eux, Jacques Bonjawo, ingénieur camerounais et co-fondateur dela Joseph Foundation, ancien Senior Manager chez le géant américain Microsoft, s’est produit. Devenu depuis quelques années pionnier dans la promotion de la télémédecine en Afrique, à travers la structure dénommée Genesis Telecare et de la«Ocean Innovation Center», celui-ci a vanté aux lauréats de la deuxième édition du Jesam, le pôle technologique ouvert à Kribi aux jeunes camerounais diplômés ou non, mais possédant des aptitudes dans les Tic ; aux entreprises et autres chercheurs. Ainsi le 26 aout dernier, lors de la deuxième journée de la fête de l’excellence scolaire et académique de la Mifi, Jacques Bonjawo n’est pas passé par quatre chemins pour enseigner aux jeunes le secret de la réussite professionnelle et sociale. Pour lui, au-delà des connaissances livresques et des facultés intellectuelles, le jeune doit être créatif et proactif. Ce qui implique la mise en avant du côté émotionnel du postulant à un emploi ou à un projet. En clair, l’ingénieur informaticien demande aux jeunes d’être passionnés dans tout ce qu’il entreprenne.

Abondant dans le même sens, Pascal Nguihé Kanté recommande le culte et la culture de l’excellence chez les jeunes. « L’excellence n’est pas une notion restreinte à quelques domaines, car il n’existe pas d’activité humaine qui soit supérieure à une autre. Il vaut mieux être le meilleur boulanger qu’un scientifique médiocre, une excellente infirmière mérite plus de considération que le médiocre médecin. Le technicien inventif est plus précieux que l’ingénieur stérile », argumente-t-il.

Tout le monde est doué pour quelque chose

Ceci correspond aux objectifs visés lors de la mise en œuvre en 2016 du concept de la journée de l’excellence scolaire dans la Mifi. «Notre objectif majeur reste inchangé. Nous voulons reconnaitre l’excellence dans la diversité, faisant ainsi progressé la véritable égalité des chances. Il faut apprendre cette recherche de l’excellence, mais aussi cette reconnaissance, dés l’école. Il faut chercher à y faire s’épanouir les talents de chacun dans la diversité. Tout le monde est doué pour quelque chose, encore faut-il pouvoir découvrir pour quoi. L’école doit aider l’individu à en prendre conscience», explique-t-il. Non sans manquer de faire un clin d’œil à Armand Claude Abanda, promoteur de l’Institut africain d’informatique-Branche du Cameroun, à l’ambassadeur itinérant, Roger Milla, pour ses prouesses comme meilleur footballeur africain du siècle et à Jacques Bonjawo. Cet intellectuel soutient que : «développer le potentiel créatif des jeunes en permettant leur insertion socio-économique ; mettre en synergie tous les petits créateurs de start-up dans le vaste domaine des Tic ; exploiter les opportunités offertes par l’existant : fibre optique, ressources énergétiques, etc. ; susciter des innovations capables d’être investies de manière optimale dans l’éducation, l’agriculture, la santé, l’administration, la gestion des ressources naturelles, les réseaux sociaux concourent au développement du pays.» Un discours qui stimule les jeunes. Un peu comme celui d’Emmanuel Nzété, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam. Pour lui, les jeunes brillants doivent aussi être « sages » pour mieux gérer l’héritage des ai