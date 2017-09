Cameroun : L'hommage posthume du CL2P à Jeannette Noora Marafa :: CAMEROON À vous, Monsieur MARAFA HAMIDOU YAYA, absent mais tellement présent dans nos pensées, vous tous, ici présents, je veux dire mon émotion et ma peine.

Jeannette, dans nos longues années d’amitiés et d’engagements communs, nous a souvent, avec confiance, demandé des tâches difficiles mais aujourd’hui, lui rendre hommage…en est une encore plus difficile.

Il est difficile de faire l'éloge de toute personne, de trouver les bons mots pour exprimer les événements et les dates qui font une vie. Mais l'essence, les joies, les moments privés, les qualités uniques qui illuminent une âme comme l’âme de Jeannette sont inexprimables.

Sa personnalité nous a marqué à ce point au CL2P, car elle fut la force synergique qui permit la naissance du CL2P, alors que nous sortions déjà d'un long combat et doutions de la portée de notre mission.

Ce fut pour moi un honneur immense de militer avec elle pour la libération de son mari Marafa Hamidou Yaya. Jamais des minutes de ma vie ne m’ont parues plus utiles. Mais ce fut surtout pour moi un privilège d’être l’amie, la sœur de combat d’une femme qui a consacré chaque minute, chaque seconde de sa vie y compris vers les derniers mois de sa vie à la Justice et au rétablissement de la Vérité pleine et entière pour la libération de Marafa Hamidou Yaya.

Juchée sur les hauteurs de sa vie où désormais elle repose, Jeannette Noora Marafa nous a montré à quel point la liberté est belle et que le seul chemin à suivre est celui de l’unité et de l’amour, même si pour elle, le prix à payer fût élevé.

Si sa vie fut un météore de conscience dans nos existences, sa mort doit être pour nous un cri de ralliement.

Permettez-moi en conclusion de dire ces quelques mots: LA cause que nous avons servie autant que nous le pouvions, restent à l’ordre du jour. L’Histoire chemine à son pas, et la vie humaine est courte. Il n’empêche, Jeannette a bien rempli sa propre vie en faisant le pari optimiste du progrès humain.

Nous ne t’oublierons pas. La lutte, le combat pour la Liberté et la dignité humaine continuera avec plus de force jusqu’à la victoire.