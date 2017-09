Cameroun :DEUXIEME EDITION DE LA FETE DE L’EXECLLENCE SCOLAIRE ET ACADEMIQUE ORGANISEE PAR LE MINISTRE NGUIHE KANTE PASCAL A l'ESPLANADE DE L’HOTEL DE VILLE Excellences mesdames et messieurs les membres du Gouvernement ;Excellence Monsieur le Ministre, Secrétaire Général Adjoint des services du Premier Ministre, par ailleurs grand conseiller à la Communauté Urbaine de Bafoussam ;Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest ;

Ø Monsieur le Préfet du département de la Mifi ;

Ø Madame et messieurs les sous-préfets des arrondissements de Bafoussam 1, 2 et 3 ;

Ø Honorables membres du parlement ;

Ø Messieurs les Maires ;

Ø Excellence Monseigneur Evêque Auxiliaire du Diocèse de Bafoussam,

Ø Révérend pasteur, Président de la Région synodale EEC de la Mifi ;

Ø Monsieur l’IMAM de la mosquée centrale de Bafoussam ;

Ø Leurs majestés les Chefs Supérieurs ;

Ø Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des Sections, Sous-section, comités de base et cellules OJ, OF et RDPC

Ø Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires, politiques et économiques ;

Ø Chers jeunes lauréats de la présente journée de l’Excellence ;

Ø Honorables invités en vos qualités, rangs et grades ;

Après le succès fulgurant de la toute première édition l’an dernier, c’est naturellement avec un sentiment de fierté légitime que je monte au créneau ce matin pour souhaiter, à vous tous, une très chaleureuse bienvenue sur cette esplanade de la Communauté Urbaine de Bafoussam qui comme vous le constatez vous-mêmes a planté un décor des grands jours pour vous accueillir. Vous voudrez que dans la même optique, je vous transmette les salutations cordiales et fraternelles de nos dynamiques populations qui vous prient de passer ici à Bafoussam, ville arc-en-ciel, royaume de paix et de prospérité, un séjour des plus agréables. Toutes les filles et tous les fils de la ville de Bafoussam voudraient également vous dire combien ils sont heureux de vous recevoir ce samedi à l’occasion de cette grandiose fête de l’excellence scolaire et académique, fruit de l’imagination positive et constructive du professeur NGUIHE KANTE Pascal, notre grand conseiller, j’allais dire notre brave enfant, le meilleur d’entre-nous que le Président Paul BIYA a eu la sagesse de choisir pour en faire Ministre de la République.

Ø Honorable assistance ;

Ø Distingués mesdames et messieurs ;

En décidant de récompenser à travers cette fête de l’excellence, ceux de nos élèves et étudiants qui par leurs bonnes performances se sont démarqués des autres, en optant ainsi d’orienter son investissement vers la jeunesse, le Ministre NGUIHE KANTE Pascal a sans aucun doute fait le choix de la raison, celui de l’avenir. En effet, nous sommes tous bien conscients du rôle central et de la place majeure de la jeunesse dans le développement global de toutes les sociétés humaines. On dira ici qu’un enfant qu’on éduque est un homme qu’on gagne, on ajoutera là-bas que notre société sera demain ce que notre jeunesse est aujourd’hui. Avec le Président Paul BIYA nous dirons que la jeunesse est le fer de lance de la nation. En ce qui me concerne, j’ai toujours pensé qu’une jeunesse jouissant d’une parfaite santé physique et morale, qu’une jeunesse dont le confort intellectuel ne souffre d’aucune ambiguïté est la seule richesse qu’une nation puisse avoir pour assurer l’avenir. Au regard de tout ce qui précède, je voudrais, Excellence Monsieur le Ministre, et au nom des populations de Bafoussam, vous dire mille fois merci pour cet investissement à la fois intelligent et salutaire. Et mes remerciements sont d’autant plus profonds que pour la circonstance, vous avez décidé de récompenser toute la jeunesse du Cameroun sans discrimination aucune. La jeunesse de la Mifi certes, la jeunesse de l’Ouest, mais aussi la jeunesse des autres départements et des autres régions du Cameroun. C’est une option citoyenne et patriotique qui intervient très opportunément dans un contexte fortement marqué par l’impérieuse nécessité de l’acceptation mutuelle, d’une vie harmonieuse et paisible dans la diversité pour un meilleur vivre-ensemble camerounais, c’est une vision forte et ambitieuse pour laquelle le Président Paul BIYA

ne ménage aucun effort. En vous remerciant et en vous exprimant notre déférente gratitude, nous voulons formuler le vœu ardent pour que votre cas fasse école, que votre exemple inspire d’autres personnes afin qu’à une fréquence assez régulière des cérémonies similaires soient organisées ici et là à travers la Mifi pour le grand bonheur de nos jeunes enfants.

A tous les jeunes lauréats de cette deuxième édition, je voudrais tout en les félicitant, les exhorter à plus de persévérance et d’ardeur au travail. Sachez que chez les Bamiléké, lorsqu’on veut manger du miel, on accepte d’affronter les abeilles. Chez-nous, le paresseux est considéré comme le paria de la société. Souvenez-vous aussi que l’oisiveté est cause de rejet et source de misère. Je vous invite également à vous rappeler à tous les instants de votre vie et en toutes circonstances qu’un Cameroun paisible et prospère, qu’un Cameroun avec la jeunesse au centre de toutes les politiques gouvernementales, que ce Cameroun-là n’est possible qu’avec Paul BIYA, Président de la République. Il est donc bon qu’en temps opportun vous sachiez apprécier le sens du vent.

Ø Excellence, Monsieur le Ministre Secrétaire Général adjoint des services du Premier Ministre.

Ø Très chers mesdames et messieurs ;

Je m’en voudrais de ne pas saisir l’aubaine de cette allocution pour dire à Monsieur le nouveau Préfet de la Mifi combien la Communauté Urbaine de Bafoussam est satisfaite de l’immense travail qu’il abat avec les sous-préfets de Bafoussam 1, 2 et 3, sur le terrain ces derniers temps avec zèle et détermination, lui qui dès le lendemain de son installation a pris son bâton de pèlerin pour arpenter toutes les rues et autres places publiques de la ville. Et partout où il passe, le désordre et l’insalubrité trépassent au profit d’une ville saine, fluide et éclatante. Monsieur le Préfet, nous devons continuer de mutualiser nos efforts, nous devons tout faire pour qu’avant la CAN 2019, tous les habitants de la ville de Bafoussam soient propres, aussi bien sur le corps que dans la tête. Nous devons faire en sorte qu’à Bafoussam, la politesse, la courtoisie, le respect de l’autre et de la chose publique, la participation libre et désintéressée aux activités d’intérêt communautaire soient la chose la mieux partagée par tout le monde. Nous devons absolument mettre les bouchées doubles pour que les nombreux supporters, les joueurs, les encadreurs et la foule nombreuse de curieux qui déferleront dans notre ville pendant ce grand rendez-vous sportif se sentent tellement bien que l’envie leur vienne de s’installer définitivement à Bafoussam. Ce sera pour nous la meilleure façon de dire notre gratitude au Président Paul BIYA qui a bien voulu porter son choix sur notre ville pour accueillir une poule de cette CAN 2019.

A Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, la Communauté Urbaine de Bafoussam par ma très modeste voix voudrait réaffirmer sa profonde reconnaissance pour son implication personnelle et sans réserve dans toutes les activités et d’autres initiatives visant à remettre toute la région à niveau dans la perspective de la CAN 2019. Monsieur le Gouverneur, permettez également qu’à travers cette allocution, les populations de Bafoussam et de la Mifi vous adressent leurs chaleureuses félicitations, d’abord pour votre désignation par le comité national d’organisation comme président du comité de site, ensuite pour la grâce que vous avez eue lors de la dernière conférence des gouverneurs en vous voyant élevé à la dignité de commandeur de l’ordre national de la valeur. Une fois encore, toutes nos félicitations, Monsieur le Gouverneur.

Pour les dernières lignes de cette allocution, je voudrais à l’intention de notre bienfaiteur et initiateur de cette fête de l’excellence, souhaiter vivement que cette cérémonie soit une tradition, cela aura à coup sûr un effet très stimulant, apte à susciter et entretenir la saine émulation et le désir de réussir au sein de notre jeunesse. Je voudrais tout aussi le rassurer de ce qu’en tout temps et en toute circonstance, il trouvera toujours auprès de la ville de Bafoussam le soutien et les bénédictions nécessaires à l’accomplissement de l’exaltante tâche que le Chef de l’Etat a bien voulu lui confier au sein du Gouvernement de la République. A vous tous qui avez bien voulu mettre en berne toutes activités de ce samedi pour venir rehausser de votre présence l’éclat de cette cérémonie, je vous prie de vous sentir ici chez-nous chez-vous. Que la fête soit belle. Et que

Ø vive l’excellence scolaire et académique ;

Ø vive la ville de Bafoussam, royaume de paix et de prospérité ;

Ø vive la Région de l’Ouest, et que

Ø vive le Cameroun et son illustre guide éclairé, j’ai nommé son Excellence Paul BIYA.

Je vous remercie.

NZETE Emmanuel