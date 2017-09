Cameroun :: Observatoire national de la jeunesse (OnJ) : La structure prend corps et monte en puissance :: CAMEROON Prescrit par le Chef de l’Etat le 10 février 2016 lors de son adresse à la jeunesse, l’orientation stratégique du projet de mise en oeuvre d’un Observatoire National de la Jeunesse a été définie au cours de la 1ère session du Comité de pilotage dudit projet tenue le 24 août dernier à Yaoundé.

Ils sont 226 452 jeunes âgés de 15 à 35 ans à être inscrits à la plateforme de l’Onj , à la date du 31 juillet 2017. Soit 78 641 femmes et 147 811 hommes. Sur les 226 452 enregistrés, 104 822 se sont directement inscrits en ligne à l’adresse www.onjcameroun.cm. Statistiques qui découlent de la présentation de l’état des lieux faite par le coordonnateur de l’Onj, lequel a tenu à faire le point des actions menées par l’Observatoire au-delà des inscriptions des jeunes à la plateforme.

Aussi,Pierre Mveme Atangana a-t-il déclaré que 4850 jeunes ont déjà été référencés à diverses structures, et 1079 autres sont en cours de réarmement moral en ligne pour une durée de 40 heures, associé à des travaux d’intérêt communautaire. Parallèlement, a-t-il ajouté, 39 autres jeunes ont déjà bénéficié d’un financement à l’occasion du lancement du Plan Triennal « Spécial-Jeunes » dans les 17 filières promues par ce programme d’insertion socioprofessionnelle dédidéé aux jeunes, soit une enveloppe de 102 milliards FCFA sur trois ans.

L’Onj, un guichet unique pour les projets des jeunes

L’exposé de l’état des lieux de l’Onj suivi d’une démonstration du fonctionnement de la plateforme numérique de l’Onj a été précédé par l’allocution introductive de Mounouna Fousou, ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec), président du Comité de pilotage. Tribune qui lui permis de préciser les objectifs de l’Observatoire dont la mise en œuvre au sein des 434 centres multifonctionnels de promotion des jeunes (Cmpj) prescrite par le chef de l’Etat et instituée par la décision N°009/2016/D/MINJEC/CAB est considérée comme un axe majeur du Plan Triennal « Spécial-Jeunes ».

Il s’agit en clair, de l’inscription à l’Onj, de 1, 5 million de jeunes, à raison de 500 mille par an, de la production et de l’actualisation d’une cartographie des aspirations réelles des jeunes Camerounais, du référencement des jeunes inscrits à ladite plateforme à divers projets et programmes ainsi que de la mobilisation des partenaires à ce projet.

Pour Mounouna Foutsou, les jeunes doivent être non seulement des bénéficiaires de cet Observatoire mais aussi des acteurs dont la contribution doit être maîtrisée. C’est le sens à donner au corps des Conseillers en Insertion au sein de cette structure, lesquels ont pour principale tâche d’assurer l’encadrement de proximité des jeunes.

Présenté comme un cadre de mutualisation des ressources gouvernementales et non gouvernementales en faveur de la jeunesse, l’Onj est perçu au Minjec comme un véritable guichet

unique des actions en faveur des jeunes, en tant qu’outil de traçabilité et de lisibilité des actions pour leur insertion socio-économique. L’une des aspirations de cet Observatoire déclinée par le Minjec est de capter le dividende démographique issu de la jeunesse camerounaise, en vue de soutenir l’accélération de la croissance. Raison pour laquelle Mounouna Foutsou le Minjec a appelé à une plus grande implication des différentes parties prenantes.

C’est donc sur la base de cet ensemble de données que les représentants des ministères et partenaires privés composant le Comité de pilotage de l’Observatoire se sont investis dans l’examen rétrospectif et prospectif de l’Onj. En plus de s’imprégner du cadre institutionnel et opérationnel de l’Onj, les représentants des administrations et des partenaires ont évalué le niveau de mise en œuvre de cette structure suivant le plan de travail et le chronogramme pour l’année 2017.

Ils se sont aussi penchés sur l’identification des partenaires et la mobilisation de financement, de même qu’ils se sont attelés à la définition des objectifs à atteindre ainsi que sur des résultats à produire au cours de la période 2017-2019. C’est donc en somme une jeunesse camerounaise bénéficiant de l’attention des pouvoirs publics, qui est à son tour, appelée à faire preuve de civisme, d’intégrité et de patriotisme, en tournant résolument le dos à la luxure, à la débauche, et aux mœurs dévoyées.