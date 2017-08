   CAMEROUN :: Les premiers leaders anglophones libérés :: CAMEROON

la loi nous dira un jour si ce SED est une prison légale pour que les gens puissent y être détenus pendant des années ou alors un lieu de détention anticonstitutionnel The law will tell us one day if this SED is a legal prison so that people can be detained there for years or an unconstitutional place of detention

France (Annemasse) France (Annemasse) excamerounais

I wonder what Biya (84 years old) thinks when he signs the decrees that send retired Cameroonians who are in their sixties then the average age of the most ahute authorities of this country still in office is 80 years

Niat president of the senate: 83 years

Cavayé djibril: 77 years old

bello bouba: 70 years old

laurent esso: 75 years old

philémon yang: 70 years old

peter mafani: 75 years old

semengue: 82 years old

adolphe mudiki: 79 years old

Amadou Ali: 74 years old

issa tchiroma: 70 years old