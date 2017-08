CAMEROUN :: 4 milliards pour rouvrir les écoles fermées à cause de Boko Haram :: CAMEROON Le gouvernement camerounais a décidé de débloquer « en situation d’urgence », une enveloppe de 4 milliards de francs CFA au titre de « subvention spéciale », en vue de permettre la réouverture et le fonctionnement des établissements scolaires fermés en 2014 à cause des exactions terroristes dans la région de l’Extrême-nord, a appris jeudi APA de sources concordantes.

Cette décision du chef de l’Etat camerounais Paul Biya est intervenue au terme de la sixième commission du Comité interministériel chargé d’examiner des propositions des organisations syndicales de l’enseignement maternel, primaire et secondaire « pour une rentrée scolaire effective et efficiente dans tout le pays le 5 septembre 2017».

Chargés d’exécuter cette décision présidentielle sur le terrain, les ministres de l’Education de base (MINEDUB) Youssouf Adidja Alim et des Enseignements secondaires (MINESEC) Jean Ernest Massena Ngallè Bibehé, ont confirmé que « cette haute instruction du chef de l’Etat est d’application immédiate ».

A en croire le gouvernement, une soixantaine d’établissements scolaires publics et privés de la région de l’Extrême-nord fermés à cause des attaques de la secte terroriste nigériane Boko Haram seront fonctionnels dès lundi, le 4 septembre 2017, date de la rentrée scolaire sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agit notamment des écoles et collèges situés dans les départements de Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, qui sont la cible des attaques terroristes.

En plus du déblocage de cette subvention spéciale, le gouvernement a annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour des établissements scolaires, de même qu’il a annoncé la création d’une « police scolaire » constituée principalement des élèves reconnus pour leur probité morale, pour informer des autorités de « tout acte suspect » constaté à l’école ou en dehors des campus.