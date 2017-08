CAMEROUN :: Bombelli veut implanter une usine de fabrication de chaussures à Bafoussam :: CAMEROON L’entreprise italienne entend ainsi booster ce secteur d’activité au Cameroun.

En partenariat avec le Comité de compétitivité du Cameroun, la société italienne Bombelli, l’un des leaders mondiaux des équipements et machines pour l’industrie de la chaussure, ambitionne de créer une usine de fabrication dans la ville de Bafoussam, région de l’Ouest-Cameroun.

L’information vient d’être révélée par Adamou Siddiki, un responsable de la corporation des travailleurs du cuir. C’était au cours d’une rencontre entre les opérateurs économiques camerounais et Samuela Isopi, l’Ambassadrice d’Italie en fin de séjour au Cameroun, qui souhaitait ainsi faire le point sur l’état d’avancement de certains contacts d’affaires noués entre investisseurs italiens et camerounais.

A côté de ce projet, a-t-on appris de la même source, les Nouvelles tanneries du Cameroun (Notacam) vont bientôt bénéficier de l’expertise de la société italienne Copar Srl, dans le cadre d’une assistance technique.

La Maison Bombelli travaille dans deux secteurs: la distribution et le service-assistance pour fabriquer de chaussures et maroquineries. Elle est leader dans le marché national et dans le marché international depuis plusieurs années. La Maison Bombelli fournie également des machines pour la réalisation des tous types de chaussures.