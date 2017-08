CAMEROUN :: Concours de la gendarmerie : 15 000 candidats pour 2.200 places :: CAMEROON Les listes des candidats retenus pour les visites médicales ont été affichées le 28 août dernier, provoquant une ruée à la légion du Centre.

15 591 candidats frappent aux portes de la gendarmerie. L’information a été confirmée par le commandant de légion, le colonel Tantan Francis. Soit 11 577 candidats élèves gendarmes pour 1900 places, et 4014 candidats élèves sous-officiers pour 300 places. Ce mardi 29 août, au lieu-dit Gendarmerie nationale, des milliers de candidats ont envahi l’entrée de la légion de Gendarmerie du Centre, une véritable marée humaine.

Les listes sont affichées depuis l’après-midi du 28 août. La circulation est perturbée, l’embouteillage s’installe, les candidats s’étalent sur une longue file d’attente, les trottoirs sont envahis, et les hurlements fusent de partout. Les jeans « destroy » comme on les appelle communément sont interdits tout comme les babouches, et les pieds nus. Les candidats doivent se vêtir décemment pour accéder aux listes.

La discipline militaire l’impose. Les candidats entrent consulter les listes par vague de 15. Le rang s’étend de la légion jusqu’au carrefour du secrétariat d’Etat à la défense, sur une cinquantaine de mètres. Une fois à l’intérieur, ils regardent leurs numéros d’enregistrement sur les listes, l’orthographe de leurs noms, et leurs dates de passages aux visites médicales. Plusieurs candidats, ont eu des problèmes avec leur identité. Des noms mal écrits ou incomplets.

Ils ont immédiatement rédigés des requêtes auxquels ils ont joint un reçu de dépôt de dossier. Il est question pour ceux-ci de retrouver leurs noms dans les fichiers d’enregistrement avant le début des visites médicales prévu le 31 août prochain. Ces visites comme l’explique le Commandent de légion, le colonel Tantan Francis, se déroulerons en un mois. « Ceux qui auront réussi aux visites médicales continuerons immédiatement avec les examens physiques».

Seulement, accéder aux listes est un parcours du combattant. Plusieurs candidats arrivés lundi soir sont toujours dans les rangs. « Je suis arrivée à dix-sept heures lundi, le rang était long et nous étions dans le noir. De peur d’être agressée, j’ai préféré rentrer. Je suis revenue aujourd’hui et j’attends toujours », se plaint Raissa Tsobze. A un jour du début des visites médicales, elle craint de voir son rêve voler en éclat.