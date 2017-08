Cameroun :: Très urgent (Crise anglophone) : Paul Biya ordonne l’arrêt des poursuites contre Ayah Paul Abine, Felix Nkongho Bala, Fontem Neba et autres :: CAMEROON Cameroun :: Très urgent (Crise anglophone) : Paul Biya ordonne l’arrêt des poursuites contre Ayah Paul Abine, Felix Nkongho Bala, Fontem Neba et autres :: CAMER Le président de la République, selon une note lue au journal radiodiffusée de la Crtv de ce mercredi 30 août 2017 à 17 heures, a ordonné à Ferdinand Ngoh Ngoh le ministre secrétaire général de la présidence de la République, l’arrêt des poursuites devant le tribunal militaire, contre les leaders de la crise anglophone, ainsi d’autres personnes arrêtées dans le cadre de la crise sociale qui secoue les deux régions (Nord-Ouest et Sud-ouest) anglophones depuis bientôt un an. Il s’agit de : Me Félix Nkongha Bala, Ayah Paul Abine, Prof Fontem Neba et plusieurs autres activistes appréhendés. Nous y reviendrons REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

France (Thonon-les-Bains) France (Thonon-les-Bains) excamerounais Toujours et toujours en retard, ce pouvoir !!!

Le mal est fait. Après avoir cristallisé en usant de la répression, il joue au pompier.



Je sais que le président de la république a le pouvoir de gracier des personnes condamnées, mais quelqu'un peut-il me dire en vertu de quel article de la constitution, il ordonne l'arrêt des poursuites devant un tribunal militaire aussi brusquement comme ça pour des personnes, me semble-t-il ne sont pas encore définitivement condamnées ???





France (Thonon-les-Bains) France (Thonon-les-Bains) excamerounais On verra tout dans ce pays ! On vous traite de terroristes, et du jour au lendemain, on demande de vous libérer.

Que vont dire les magistrats qui ont demandé que ces personnes restent en détention ???

Cela me rappelle un peu l'affaire de maître Eyoum. Condamnée à 25 ans de prison et puis libérée alors qu'elle devait encore purger 21 ans. cependant, des personnes condamnées à 6 mois, 1 an ou 2 ans de prison croupissent encore dans les geôles





Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) Mvog-Ada Bonne décision , quoique tardive; maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes , et créer un Etat fédéral dans lequel toutes les entités territoriales et pas seulement celles qui sont qualifiées d'anglophones auront leur autonomie ; gouverner c'est prévoir

Germany (Bruehl) Germany (Bruehl) fils du pays une très bonne décision! il reste un petit voyage de Mr. Biya dans cette zone

Canada (Montréal) Canada (Montréal) Epervier @EXCAMEROUNAIS



Je ne suis pas du domaine du droit et je pose ici une question pour m'informer:

Est-ce qu'un plaignant peut dans certains cas retirer sa plainte et voir la cour de justice annuler un procès suite à ce retrait?



Si oui, dans quelles conditions?



Parce qu'il se pourrait qu'ils aient été arrêtés et incarcérés sur instruction de BIYA Paul et le même plaignant aujourd'hui demande à la cour d'ignorer sa plainte.



Le procureur qui est un employé de BIYA Paul n'a pas d'autres choix que de s'exécuter.



Qu'en est-il de la cour? Du juge?

Belgium (Anvers) Belgium (Anvers) tuveuxmonzizi..jevai le president est deja un magistrat?

donc depuis 4 ans Biya peut dire allez prendre l enfant de Vanessa chez Mme atangana et remettez lui,il ne le fait pas????

hmmmmm kamerun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

en tout cas je vais voir ce qui va changer dans l'affaire du southerncameroon

United States (San Diego) United States (San Diego) Le revolte Vraiment, vraiment, je croyais que ce biya etait intelligent. Quelle honte, quelle betise, quel echec alors que les revendications ont fait sortir des muscles a ne plus degonfler. Voila en bon francais, un coup d'etat bien planifier. Mr biya, quand on blaisse un ennemi, on l'acheve, car tot ou tard, il vengera.Vos jours a etoudi sont comptes. vous etes ce qu'on appelle chez nous Mboutuku cepcep