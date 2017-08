Consommation d’alcool en Afrique : Le Cameroun classé 12è :: CAMEROON Le pays de Paul Biya occupe une position plutôt honorable dans le classement des pays africains ou l’on consomme le moins d’alcool

Dans un rapport publié par le site de l’agence ecofin et paru ce samedi 26 aout 2017 il y est établi que contrairement aux préjugés, les africains et mieux les camerounais consomment pas autant d’alcool que l’on laisse croire.

Pour arriver a ce constat, il faut noter que l’organisation mondiale de la santé surveille de très près la courbe de consommation d’alcool en litre d’alcool pur consommé par les populations âgées de plus de 15 ans.

C’est ainsi que dans ce classement, le Gabon décroche la médaille d’or avec une moyenne de 9,01 litres d’alcool pur par an et par habitant de plus de quinze ans. Il est suivit dans ce classement par le Nigeria avec une consommation moyenne évaluée à 8,9 litres d’alcool par habitant de plus de quinze ans par an. L’Afrique du sud complète ce podium avec une moyenne de 7,77 litres.

Le Cameroun qui est considéré par certains préjugés comme un pays où on consomme de grandes quantités d’alcool pur n’arrive qu’à la douzième place de classement

Ce classement révèle aussi sue les pays considérés comme ayant les populations les plus sobres sont l’Algérie et le Niger.

L’étude de l’organisation mondiale de la santé révèle que les obédiences religieuses ont un grand impact sur la consommation d’alcool dans certains pays c’est ainsi qu’on pourra remarquer que les pays musulmans a l’instar de l’Algérie, du Niger et des Comores sont les plus sobres en Afrique.

Le classement complet.

1.Gabon

2.Nigeria

3.Afrique du sud

4.ouganda

5.Rwanda

6.Sierra leone

7.Burundi

8.Angola

9.Tanzanie

10.Botswana

11.Guinée equatoriale

12.Cameroun

13.Swaziland

14.Sao tomé

15.Seychelles

16.Burkina faso

17.Cote d’ivoire

18.Zimbabwé

19.Cap vert

20.Liberia

21.Lesotho

22.Zambie

23.Maurice

24.Gambie

25.Congo kinshasa

26.Guinée bissau

27.Ghana

28.Congo brazzaville

29.Centrafrique

30.Kenya

31.Soudan

32Malawi

33.Tunisie

34.Benin

35.Djibouti

36.Togo

37.Mozambique

38.Madagascar

39.Ethiopie

40.Mali

41.Erythrée

42.Tchad

43.Maroc

44.Senegal

45.Egypte

46.Guinea

47.Comores

48.Algerie

49.Niger