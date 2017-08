Cameroun :: Liberté d’expression :Le sous-préfet de Yaoundé 1er interdit une rencontre entre la presse politique et Christopher Fomunyoh au motif de « menace de A signifié ce mercredi 30 aout 2017 à Georges Alain Boyomo, président du Club des journalistes politiques du Cameroun et directeur de publication du quotidien Mutations, la suite non favorable accordée à sa déclaration de manifestation publique.

Suite non favorable accordée à une dêclaration?

Une déclaration n'attend pas de suite.

Une déclaration informe et c'est tout.

Une lettre de quiconque prétendant faire suite à une déclaration est le début du trouble à l'ordre public.

Parce que si la loi m'autorise à déclarer pour manifester,

Je déclare et je manifeste.

Et J'ai le droit de manifester

Et toute personne qui s'oppose à mon droit se permet l'audace de me priver de mon droit: une impertinence.

Cette personne, par son audace m'oblige à choisir entre la défense de mon droit constitutionnel et la soumission à un ordre inconstitutionnel mafieux.



Ceux qui choisissent de se soumettre à l'ordre esclavagiste inconstitutionnel mafieux destructeur et inique sont, au même titre que les criminels néo colons, des destructeurs de la Nation camerounaise.

Ils le confirment s'ils ne s'engagent pas résolument sur la voie du renversement du régime néo colon en 2018.