   Le Cameroun veut fermer SCBC TV :: CAMEROON

France (Thonon-les-Bains) France (Thonon-les-Bains) excamerounais

ce gouvernement a plusieurs siècles de retard en matière de communication. il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'il ne peut pas tout interdire. que, s'il interdit tout au Cameroun, sauf les médias qui sa propagande, 'il y a toujours des moyens de contourner





This government has several centuries of delay in communication. He did not understand. He did not understand that he can not forbid everything. That while it prohibits everything in Cameroon, except the media which propagate it, there are always ways to circumvent