FRANCE :: Emmanuel Macron crée un Conseil présidentiel pour l’Afrique, des « vigies » du continent Onze bénévoles liés à l’Afrique auront un accès direct au président pour lui « remonter des idées » et faire passer ses messages.

« Ce ne sera ni un nouveau think tank, ni un fan-club africain du président de la République », jure l’Elysée. Annoncé mardi 29 août lors de la conférence des ambassadeurs, le Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) aura pour mission de nourrir la politique africaine d’Emmanuel Macron, de lui faire remonter des propositions et redescendre la perception de sa politique sur le continent.

« Un esprit de hussards »

Directement rattachée au chef de l’Etat, cette structure a été pensée depuis le mois d’avril pour incarner « le renouvellement du partenariat entre la France et l’Afrique », voulu par M. Macron, et permettre « une nouvelle approche des enjeux de société ». « Notre projet est de ne pas faire que du sécuritaire et du contrôle des migrations », insiste l’un des conseillers du président.

« Nous devons avoir un esprit de hussards, être en mode vigie, ce que les institutionnels ne savent ou ne peuvent plus faire », promet le Franco-Béninois Jules-Armand Aniambossou. Camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’Ecole nationale d’administration (ENA), passé par la préfectorale française avant d’être nommé ambassadeur du Bénin en France, l’actuel directeur général Afrique du groupe Duval aura pour mission au sein de cette équipe d’assurer la coordination. Composé jusque-là d’onze membres, tous bénévoles, ce CPA réunit des profils venus d’horizons divers mais le plus souvent issus de la diaspora. En effet, difficile de trouver des points de convergence dans les parcours de l’ancien footballeur Jean-Marc Adjovi-Boco, de la directrice adjointe du développement international du groupe Suez, Diane Binder, de l’avocat Yves-Justice Djimi, de la scientifique kényane Yvonne Mburu, de l’innovateur Karim Sy, basé à Dakar, ou de l’entrepreneuse sociale franco-tunisienne Sarah Toumi.

« Tous sont investis dans la relation entre la France, l’Europe et l’Afrique. Nous n’avons pas voulu faire de répartition en fonction des origines géographiques mais en revanche nous avons respecté une égale répartition entre hommes et femmes », rétorque-t-on dans l’entourage du chef de l’Etat, tout en reconnaissant la volonté de donner « un signal générationnel » : « On n’a pas fait de jeunisme mais quand même un peu », admet l’Elysée.

Accès direct à l’Elysée

Si le nouveau « Monsieur Afrique » d’Emmanuel Macron, Franck Paris, et le directeur Afrique du ministère des affaires étrangères, Rémi Maréchaux, ont participé à la sélection de ces personnalités « qui ne sont pas connues pour grenouiller dans les cercles du pouvoir », nul doute que « cette intuition politique transformée en structure institutionnalisée » devrait inévitablement empiéter sur leurs plates-bandes.

Le conseil, qui aura un accès direct au président, sera notamment sollicité avant chaque déplacement du chef de l’Etat sur le continent. Sa première mission sera de préparer le discours d’Emmanuel Macron dessinant les grandes lignes de la politique française en Afrique. De bonne source, il devrait être prononcé mi-novembre, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

A plus long terme, « il s’agira de faire de la coproduction avec les partenaires africains sur des sujets d’intérêt partagé, avec une ambition continentale et pas seulement limitée aux francophones », avance Jules-Armand Aniambossou. L’un des premiers thèmes abordés pourrait être la mobilité. Alors que l’Europe s’échine à bloquer les arrivées sur son sol, « il faut faire respirer les flux, considère ce dernier. Il ne s’agit pas d’ouvrir les vannes, mais d’offrir une respiration aux entrepreneurs, créateurs qui veulent se rendre en France et pour qui obtenir un visa, c’est la croix et la bannière. »

Des frictions avec d’autres administrations sont à attendre mais M. Aniambossou n’y voit aucune raison d’être inquiet. « Tout le monde court vers l’Afrique. Nous avons une proximité qu’il faut savoir utiliser. A nous d’expliquer pourquoi avec la France ce sera mieux qu’avec d’autres », dit-il. Plus modeste, une autre source proche d’Emmanuel Macron avance que l’objectif de ce Conseil présidentiel pour l’Afrique est de « retrouver des canaux de discussion avec cette réalité africaine que l’on a un peu perdue de vue ces dernières années ».

La liste complète des membres du Conseil présidentiel pour l’Afrique :