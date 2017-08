CAMEROUN :: Un faux militaire arrêté au carrefour «Nelson Mandela» à DOUALA :: CAMEROON Le suspect, Jephter Ater Mukung, alias Mbakwa commando, âgé de 22 ans, est gardé à vue dans les locaux de la Sécurité militaire à Bonanjo. Il a été interpellé hier matin, lors d’une patrouille commune du Commissariat central n°2 et du Commissariat de sécurité publique du 8ème arrondissement, au carrefour « Nelson Mandela », à Douala III.

Le nommé Jephter Ater Mukung, alias Mbakwa commando ou encore alias Raymond, serait passé inaperçu, s’il avait répondu avec précision aux questions des éléments en patrouille du Commissariat central n°2 de la ville de Douala et du Commissariat de sécurité publique du 8ème arrondissement. Mais son comportement et le fait de donner deux versions différentes, à la question de savoir pour quelle unité il travaillait, ont aussitôt attiré l’attention des policiers.

« Il se présentait au civil et aux filles de joie comme étant un militaire, mais ses gestes ne nous faisaient pas l’impression qu’il en était un. C’est pour cette raison que nous nous sommes approchés de lui et lui avons demandé pour quelle unité il travaille. Il nous a donné deux réponses différentes et ce sont ces réponses qui nous ont fait comprendre qu’il n’était pas un militaire », explique Malaye Bolka, officier de police, 1er adjoint au Commissaire du Commissariat de sécurité publique du 8ème arrondissement.

En effet, Mbakwa commando a affirmé dans un premier temps qu’il est en service au Groupement mobile d’intervention (Gmi) avant d’ajouter qu’il travaille plutôt au Génie-militaire. « Le GmI est une institution purement policière. Nous avons compris sa supercherie, nous l’avons interpellé et conduit au Commissariat de sécurité publique du 8ème arrondissement », explique le premier adjoint au Commissaire.

Cette scène s’est déroulée aux environs de 4 h 55 min au lieudit, carrefour « Nelson Mandela » (connu sous le nom du carrefour j’ai raté ma vie), l’un des tristement célèbres coins chauds de Douala, situé au quartier Elf-village à Douala III. Le suspect, âgé de 22 ans, arborait une tenue militaire, chaussait les rangers et portait un badge de l’armée. Lors de son audition par le 1er adjoint au Commissaire, Jephter Ater Mukung a avoué son forfait.

« Il a avoué qu’il avait pris tout cet arsenal chez son grand-frère, un certain caporal Raymond qui travaillerait au Génie-Militaire. Nous avons alerté la Sécurité militaire qui est la juridiction compétente où il a été transféré dans la matinée », explique Malaye Bolka. Accusé, conformément au code de justice militaire, du port illégal d’uniforme et d’attributs militaires, Jephter Ater Mukung est gardé à vue à la Sécurité militaire (Semil) à Bonanjo.