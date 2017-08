Cameroun: Electricité: 10 Mégawatts de plus pour le Réseau Interconnecté Nord :: CAMEROON Maroua 29 août 2017. Eneo Cameroon annonce avoir procédé avec succès, à la mise en service à Maroua, d’une nouvelle centrale thermique. Capable de délivrer une puissance maximale de 10 MW, cet ouvrage alimente le RIN (Réseau Interconnecté Nord). Cette centrale participe à l’équilibre offre/demande en énergie électrique de la région. De plus, elle offre de réels atouts pour contribuer à la sécurité du RIN, en complément du barrage de Lagdo et de la centrale thermique de Djamboutou.

Selon Hamadou Bivoung, le Directeur de la Production d’Eneo Cameroon, « En mettant en service la centrale thermique de Maroua, Eneo Cameroon traduit dans les faits, l’engagement pris le 29 mai 2017, à l’occasion de la visite à la centrale de Lagdo par le Ministre de l’Eau et de l’Energie. En 2018, l’apport de la centrale de Maroua sera donc capital. Après l’installation de 20 MW de capacité thermique à Djamboutou, la centrale thermique de Maroua s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’urgence d’Eneo pour le septentrion. La prochaine étape étant la réalisation du plan solaire de 35 MW inscrit dans ce programme. »

Pour le Directeur Régional d’Eneo pour le Nord, l’Extrême-Nord et l’Adamaoua (DRNEA), cette centrale est une véritable bouffée d’oxygène. « Sa contribution permettra de baisser d’au moins 80% les rationnements d’énergie électrique observés en 2017 », souligne Bassoro Hayatou.

Depuis 3 ans, l’ effort d’ investissements d’Eneo Cameroon dans la production a permis de doter le pays de capacités nouvelles, soit 50MW au gaz à Logbaba Douala, la réhabilitation des ouvrages qui a favorisé des gains de disponibilité de 15 MW à la centrale d’Edéa, et +33 MW à la centrale de Limbé qui a été portée à 84 MW, pour ne citer que ces cas majeurs. Au total, l’ensemble du système a bénéficié d’un apport de 130 MW.

Joel Nana Kontchou, Directeur Général de la société Eneo Cameroun, a déclaré : « la mise en service dans les délais de cette centrale thermique est le fruit du partenariat noué avec Aggreko Cameroun et nous sommes impatients de le renforcer afin de garantir le maintien des performances exceptionnelles de nos centrales quand on en a besoin. Nos efforts vont se poursuivre, non seulement avec l’installation du solaire mais aussi l’amélioration de la capacité d’alimentation de la Région de l’Est où 6 MW seront ajoutés d’ici fin 2017.»

La volonté d’Eneo Cameroon est de recourir aux meilleures technologies disponibles pour optimiser et accroître l’efficacité énergétique de son parc de production. Avec le plan d’investissements en cours, Eneo Cameroon va concentrer ses efforts sur la qualité de service, en particulier sur des défis comme celui des supports en bois, de la surcharge des câbles et des transformateurs, en clair, sur le réseau de distribution qui a, à la fois, un important besoin en ressources et en expertise.

A Propos d’Eneo Cameroon

Force motrice du secteur électrique et vecteur de croissance majeur au Cameroun, Eneo Cameroon a pour mission de fournir une énergie fiable et un service de qualité, tout en se positionnant comme un modèle de gouvernance en Afrique. En s’appuyant sur les valeurs d’intégrité, de cohésion, de respect et d’engagement, depuis 2014, l’entreprise a branché en toute sécurité 315 000 nouvelles familles et industries. A fin juin 2017, les énergies non fournies étaient en baisse de 31% par rapport à la même période en 2016. Avec une main d’œuvre estimée à 3 700 employés et un portefeuille de plus d’un million et cent cinquante mille clients, Eneo Cameroon est une société de partenariat public-privé qui produit et distribue de l’énergie au Cameroun. Plus d’informations de l’entreprise sur www.eneocameroon.cm

A Propos d’Aggreko

Aggreko, entreprise britannique renommée, est le leader mondial dans la fourniture de solutions clés en main de production d’électricité. Aggreko emploie plus de 7,500 personnes à travers le monde. Son siège en Afrique Centrale est à Douala. En dehors des sociétés minières, pétrolières et industrielles, Aggreko travaille très étroitement avec les entreprises publiques d’électricité. Aggreko accompagne actuellement plusieurs pays africains comme, par exemple, le Gabon avec 45MW au gaz naturel et 15 MW au diesel, la Côte-d'Ivoire avec 200MW au gaz naturel ou le Tchad avec 20 MW au fioul lourd. Les solutions Aggreko présentent l’avantage d’être déployables très rapidement, pour des durées adaptées aux besoins de ses clients. Ainsi, sans investissement, les clients d’Aggreko bénéficient en quelques semaines d’une énergie fiable et de qualité à un coût très compétitif.