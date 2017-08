Allemagne- France- Cameroun- Diaspora: Un gigolo-feyman de Paris escroque une camerounaise en Allemagne :: GERMANY À l´ère de la transnationalité, les gigolo-feymen transposent leurs activités à l´échelle internationale et peaufinent de plus en plus leur modi operandi. Brandon de Paris (nom changé) est de ceux là qui derrière les apparences normales voire séduisantes cachent un côté perfide de l´homme. Brandon est bel homme et a les apparences de la dernière espèce de gentlemen.

Nous sommes à Hambourg au pays de Merkel. Une jeune camerounaise, Brenda, élevant seule sa fille nous raconte sa mésaventure avec Brandon le parisien. Elle a rencontré Brandon lors d´un passage à Paris, alors qu´elle cherchait de repères à la Gare du Nord. Un compatriote l´avait abordée et lui avait proposé son aide. D´ailleurs il l´avait accompagnée jusqu´à la gare où elle devrait continuer son voyage. Reconnaissante en impressionnée par la disponibilité, Brenda lui communiqua son numéro de téléphone.

Voilà le gentleman qui depuis lors appelle Brenda chaque jour pour s´enquérir de ses nouvelles. Avec la familiarité vient l´attachement. Brenda tombe amoureuse. Un jour, Brandon lui révèle les mêmes sentiments. Que faut-il encore attendre quand deux âmes se sentent liées par le destin? Rendez-vous est pris à Hambourg chez Brenda. Brandon le parisien débarque avec tout ce que Paris a de glamoureux: du Ruinart, du foie gras, du saumon fumé, des accessoires de chez LV ou de chez Dior. Brenda qui depuis son arrivée en Allemagne a à peine connu un autre monde que le traintrain quotidien du pays de la haute technologie marqué par un stress indicible, trouve dans cette nouvelle vie avec Brandon une planche de salut. Leur amour atteint son paroxysme lorsque Brandon promet de l´épouser, d´adopter sa fille dont le père avait pris la poudre d´escampette et de installer à Paris dans une maison qu´il aurait achetée.

Brenda annonce la nouvelle à sa famille au Cameroun et prépare les dossiers pour faire venir sa maman dans le but de prendre part au mariage. Brandon le Parisien est un homme d´affaire de calibre international. Au regard de son niveau de vie et des affaires qu´il traite parfois étant chez elle, Brenda lui confie ses épargnes qui s´élevaient à 10.000 Euros. Brandon garantit de les lui remettre dans trois mois. Il se déplace pour Dubaï et depuis lors, il est resté sans trace.

Au moment où votre journal de proximité Camer.be rapporte les faits, Brenda et sa maman attendent désespéramment font la quête chez les amis afin d´acheter un billet d´avion pour le retour de la maman au pays. Ayan eu le courage de raconter son histoire, de nombreuses victimes du gigolo international se sont signalées.