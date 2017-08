   FRANCE-CULTURE: LE 04 NOVEMBRE 2017 A L'ESPACE SEVEN SPIRIT, PARIS ACCUEILLE L'EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN SUR LE THÈME: "EAU SOURCE DE VIE" AVEC DES RÉCOMPENSES AUX ARTISTES PLASTICIENS

FRANCE-CULTURE: LE 04 NOVEMBRE 2017 A L'ESPACE SEVEN SPIRIT, PARIS ACCUEILLE L'EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN SUR LE THÈME: "EAU SOURCE DE VIE Samedi 4 Novembre 2017 prochain, le label Ô Pinceaux d'Afrique spécialisé dans la promotion des artistes peintres Afro-Caribéen organisera une exposition d'arts contemporain sur le thème "EAU SOURCE DE VIE" avec des récompenses aux artistes plasticiens, peintres, photographes etc..., une soirée dédiée à l'art, des vernissages, des expositions et un dîner. Pour le show, c'est l'artiste Richard EPESSE et tout son orchestre qui mènera le bal, accompagné de la troupe de danse antillaise BEL'KADRESS.

Info et Réservation: 0783932891

Lieu: Espace SEVEN SPIRIT: 7 Rue Sainte- Hélène; 75013 Paris