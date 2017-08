GUINÉE ÉQUATORIALE :: Malabo réclame 48 milliards de franc CFA à Total pour "fraude" :: EQUATORIAL GUINEA La Guinée équatoriale réclame au géant pétrolier français Total "48 milliards de franc CFA (73 millions d'euros) pour fraude" dans la vente de carburant entre 2010 et 2012, a indiqué lundi a l'AFP le ministre des Finances, Miguel Egonga Obiang.

"Au bout de nos investigations, nous avons trouvé qu'il y a cette situation suspecte et frauduleuse", a expliqué Miguel Engonga Obiang.

Le gouvernement a exigé que Total présente une proposition d’arrangement au cours d'une réunion lundi 21 août avec les responsables de la société française en Guinée équatoriale, selon la télévision d'Etat.

Contactée à plusieurs reprises par l'AFP, la direction de Total en Guinée équatoriale n'a pas répondu.

Malabo dit avoir transmis le dossier à la justice pour déclencher une procédure judiciaire.

La Guinée équatoriale est un pays producteur de pétrole d'environ un million d'habitants à cheval sur une île et le continent.

Le vice-président et fils du président Teodoro Obiang, Teodorin, est actuellement jugé en France dans l'affaire des biens mal acquis. La justice française a requis à son encontre trois ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros.