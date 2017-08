ALLEMAGNE-SPORT: LE TOURNOI FIFVE A RASSEMBLE 17 EQUIPES DE FOOTBALL DES VÉTÉRANS D'EUROPE A DÜSSELDORF :: GERMANY La 2ème édition du tournoi FIFVE (Fédération Internationale de Football des Vétérans d'Europe) s'est déroulé les 18 et 19 août 2017 dans la ville de Düsseldorf en Allemagne. Une initiative de Fred SIEWE président de la FIFVE qui a connu la participation de 17 équipes des vétérans d'Europe et en bonus, une équipe des anciennes gloire du football Camerounais accompagné par Mabouang KESSACK et Bernard TCHOUTANG.

Plusieurs rencontres sportives, des retrouvailles autour du ballon rond avec un barbecue géant à la clé. L'équipe du 2 zéro de Belgique remportera le tournoi et c'est la ville de Liège qui accueillera la troisième édition prévue l'année prochaine.