Immigration Canada bloque l’arrivée d’étudiants camerounais au Québec Selon l'office de l'immigration canadienne, ces étudiants sont de la provenance des Îles Comores, de la Mauritanie et surtout du Cameroun, à qui le service a refusé le visa.

L’information a été diffusée par TVA Nouvelles, après les plaintes des responsables d’établissements professionnels. Un seul des huit étudiants étrangers en provenance des îles Comores a obtenu l’autorisation d’Immigration Canada pour entreprendre ses études au Cégep de Victoriaville. Les fonctionnaires fédéraux n’ont pas donné l’autorisation à sept jeunes de débuter au Québec une formation en technique d'électronique industrielle.

Toujours selon la source citée plus haut, «Au Cégep de Victoriaville, on choisit toujours des étudiants dans des programmes où les finissants ont des perspectives d'emploi de 90% et plus», insiste le directeur général de l’établissement, Paul Thériault.

Les documents consultés par TVA Nouvelles démontrent que ces étudiants comptent des promesses d’embauches dans leur pays après leur formation. Immigration Canada répond malgré tout qu’ils n’ont pas la preuve qu’ils y retourneront une fois leur formation complétée.

Selon le constat de Paul Thériault, président du Cegeps (une association de 48 collèges d’enseignement général et professionnel canadiens), le nombre de refus de visas est inquiétant. «Si on annonce 200 bourses et qu’il y a seulement une vingtaine d’étudiants qui reçoivent leur visa et peuvent poursuivre leur démarche académique…personnellement, je pense que c’est un fiasco», a-t-il confié à nos confrères de Tva Nouvelles, un site d’informations canadien.

Toujours selon le site d'information en ligne TVA NOuvelles, cette situation survient alors que les politiciens québécois se déchirent sur la question des demandeurs d’asiles en provenance des États-Unis.