Cameroun, Prix de l’Excellence Académique : l’UdM consacre ses étudiants méritants :: CAMEROON Et de 7 pour une cérémonie du genre. Ce 28 juin 2017, des étudiants qui se sont positivement démarqués au cours de l’année académique 2015 -2016, ont été récompensés. Une bagatelle somme de 5 540 000 Fcfa a été disposée à cet effet.

#PrLazareKaptué Au constat général, la cérémonie qui s’est instituée, innove édition après édition. Ce n’est plus l’affaire de l’UdM uniquement. Elle s’ouvre et intéresse plus d’une personne. Des 199 valeureux étudiants primés, autorités administratives, conduites par Oumarou Haman Wabi, Préfet du Ndé, autorités judicaires, communales et traditionnelles du département du Ndé, ont été des témoins privilégiés de la foire de l’intelligentsia académique et culturelle. Le mythique sous bois du campus de Mfetum a servi de cadre. Le Préfet du Ndé qui a pris la parole, a semblé avoir vite compris la complexité de l’environnement estudiantin. Il sait que l’engouement de tous peut prendre du temps, mais il a formulé le vœu que tous finisse par comprendre le bien fondé d’une telle cérémonie, qui allie subtilement l’utile et l’agréable.

Baisse des lauréats

Le Pr Lazare Kaptué, président de l’UdM était bel et bien présent. Il a valablement assumé ses prérogatives de tête de file de l’ensemble de la communauté estudiantine de la montagne du savoir. Dans son mot de bienvenue, l’érudit de la médecine a esquissé l’immense prix qu’il accorde et que revêt le PEA (Prix de l’Excellence Académique). Reste que des étudiants, bénéficiaires directs, se l’en approprient. A ce niveau, le guide de l’Université des Montagnes reste sous sa soif. « Nous avons l’impression que cette fête est boudée par les étudiants eux-mêmes. L’on s’attendait à un peu plus d’engouement, mais pourquoi ce désintéressement ? », s’est-il offusqué. La colère du Pr Lazare Kaptué n’a pas pris du temps pour s’estomper. Le sous-bois grouillait finalement de monde. L’on a compris que c’était simplement du retard accusé aussi bien par des étudiants que par certains responsables.

Les critères de sélection sont connus à l’avance. Pour ce qui est des prix, ils varient entre 25 000 et 75 000 Frs suivant 6 catégories entre autres, primes d’encouragements 1 et 2, les primes de félicitations 1 et 2, les primes d’excellences… Les conditions ne se gèrent pas au cas par cas. Pour être heureux lauréat du prix de l’excellence, il faut avoir validé toutes ses matières en session normale, avoir un casier disciplinaire vierge et être régulièrement inscrit dans les délais recommandés entre autres.

Deux étudiants ont eu l’insigne honneur d’être primés pour leurs mérites sportifs. Ils ont glané 4 médailles en bronze aux derniers jeux universitaires de Bamenda. Il est à noté que le nombre de lauréats de 2017 a baissé par rapport à l’année dernière qui était de 225 au total.

Imbriquée dans la cérémonie de prix de l’excellence qui consacre les lauréats du PEA, la journée interculturelle a été célébrée pour la 3ème fois. Cette année, les prestations artistiques et culturelles à couper le souffle, étaient des intermèdes d’entre deux prix de l’excellence. Ainsi, les peuples de l’eau, de la forêt, de la savane et des montagnes, ont rivalisé d’adresse, donnant à l’inter-culturalité, toutes ses lettres de noblesse. Au menu, danse, musique, théâtre ont constitué le plat de résistance. Le multiculturalisme que le Président de la République appelle de tous ses vœux, s’est manifesté de fort belle manière à l’UdM. Le tout enjolivé des airs de musiques modernes populaires magistralement interprétées par les membres de l’orchestre de l’Université, majestueusement installés sur un podium construit pour la circonstance.

Un buffet aux mets traditionnels concoctés par des étudiants a été dressé aux dirigeants et aux invités de marques, refermant ainsi le rideau de la 7e édition du Prix de l’Excellence Académique.