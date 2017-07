2 morts et 3500 déplacés après des violences dans le sud-est de la Centrafrique :: CENTRAL AFRICAN De violents affrontements depuis mardi ont fait 2 morts, 4 blessés, et déplacé 3.500 personnes à Zémio, dans le sud-est de la Centrafrique, a appris vendredi l'AFP auprès de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

"Il y a 2 morts et 4 blessés, de ce que les équipes [de l'Unhcr] ont vu sur place. [Les combats ont fait] 3.500 déplacés, et les 3.000 réfugiés congolais présents à Zémio sont repartis en République démocratique du Congo (RDC)", a indiqué à l'AFP Djerassem Mbaiorem, de l'UNHCR à Bangui.

#NationsUnies Selon plusieurs sources, des boutiques et des maisons ont été pillées puis brûlées par des hommes non identifiés, dans cette ville frontalière de la RDC.

"Les villageois ont peur. [Les combattants] ont pillé les maisons, ils ont tout pris", explique la maire de la ville, Rosalie Naouria, jointe par téléphone depuis Bangui.

Les combats auraient commencé mardi dans la ville, sous-préfecture du Haut-Mbomou, selon l'UNHCR. "C'est très difficile de joindre les gens sur place, le réseau est peut-être coupé", continue M. Mbaiorem.

Le 14 avril, des hommes armés avaient attaqué la base de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (Minusca) de Zémio, sans faire de victime. En janvier, deux Casques bleus avaient été tués entre Zémio et Obo (sud-est), dans l'attaque d'un convoi.