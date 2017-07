CAMEROUN :: Hôpital général de Yaoundé: Encore une grève des dialysés :: CAMEROON Ces patients exigent une bonne prise en charge pour éviter des complications de leur mal. «Personne n’entre ! Personne ne sort ! Aujourd’hui, tout est à l’arrêt », scande la trentaine d’hémodialysés dans la cour de l’Hôpital général de Yaoundé (Hgy) ce 29 juin.

#41èmeSessionOrdinaire Bloquant l’entrée principale, ils sont insensibles aux doléances des garde-malades et des visiteurs. «Seuls les hommes de médias sont autorisés à entrer», lancent-ils en chœur. Les reporters vont donc se frayer un passage à travers la foule. Une fois à l’intérieur, en ce jour de la 41ème session ordinaire de l’hôpital, la mine serrée, le visage pâle, des malades en attente de dialyse (technique médicale qui permet de filtrer le sang et ses déchets normalement éliminés par le rein, Ndlr) depuis deux semaines se lâchent.

La tension monte, le rythme cardiaque s’accélère au fur et à mesure que les patients du Dr Aristide Nono, néphrologue, s’entretiennent avec des journalistes. «Trop c’est trop ! Pas de machines, pas d’eau, pas de consommables.

Pour une séance de quatre heures, nous avons besoin de 120 L d’eau», hurle un malade, visage et pieds enflés. Autres raisons de ce mouvement d’humeur, les promesses «non tenues» du ministre de la Santé publique que ces malades brandissent comme un élément d’insouciance de trop. «Il faut qu’il vienne nous expliquer ce qui ne va pas», lance courroucé un malade atteint de diabète. «Lors de la première grève, on nous avait promis 25 machines de plus.

Seuls sept sur 20 appareils fonctionnaient. Actuellement, il n’y a que neuf de disponibles. Seulement cinq appareils ont été réquisitionnés depuis la fameuse annonce. Nous n’avons qu’une séance par semaine au lieu de deux», énumère un gréviste.

