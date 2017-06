   MONDE ENTIER :: LA PROSPERITE SELON DIEU: APPRENONS A DISCERNER :: WORLD

style="width:750px;height:auto;""Bien-aime, je souhaite que tu prospères a tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme" (3 JEAN:2)

#LABIBLE 1) CE QUE LA BIBLE DECONSEILLE: - 1 Tim 6:10 "Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments" (...) L'amour de l'argent, c'est le culte, l'adoration de Mammon. C'est cette fièvre qui habite certains, et qui fait qu'ils sont capables se marcher sur la tête de leur semblable, de tout sacrifier, juste parce qu'une liasse de billets leur est tendue.

- 1 Cor 10:20 "Je dis que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non a Dieu; or je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons..." (...) Allusion ici est faite aux multiples raccourcis qu'empruntent certains pour y arriver plus vite et plus facilement, souvent sans savoir de quoi il retourne. Toute âme avertie sait que tout sacrifice (animal ou humain), est la négation même du Christianisme: Le sang du Christ a été répandu une fois pour toutes, pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Il est par ailleurs important de savoir que tout pacte avec le diable passe toujours par le sexe, et/ou par le sang, qu'il s'agisse du sang de bête, ou du sang humain.

2) CE QUE LA BIBLE CONSEILLE: - Matt 6:33 "Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus..."(...) "Tout" ici indique toutes les promesses contenues dans la Parole de Dieu. Nous savons que la Bible renferme plus de 700 promesses, relatives à toutes les catégories de la vie. une lecture a contrario done:"Cherchez premièrement autre chose, et toutes ces promesses vous seront refusées". A la différence de la richesse de Dieu, celle donnée par le diable est toujours subite, spectaculaire. Plutôt que d'aider le bénéficiaire à devenir meilleur, à se bonifier, elle le rend méchant, hautain, méprisant, haineux, mesquin, elle l'asservit aussi... - 2Cor9:8 "...Et mon Dieu peut vous vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre..." (...) Dieu est un Dieu d'abondance. Contrairement a une idée faussement répandue, Dieu n'a rien ni contre l'argent, ni contre la richesse; et la situation normale du Chrétien n'est pas d'être pauvre et misérable. La richesse de Dieu n'est pas une richesse de facilite, une richesse qui corrompt, celle que le Diable a proposée à Jésus Christ en haut de la montagne. Elle va de pair avec la croissance spirituelle, avec la prospérité de l'état de l'âme; qui elle se nourrit des Saintes Ecritures. Le don de Dieu est toujours gratuit: tout ce que nous pouvons obtenir de lui, c'est uniquement par sa grâce; contrairement au don du diable, dont le prix peut s'étendre sur plusieurs générations. Dieu étant Lumière, son don aussi est un don parfait: Dieu ne peut pas nous donner l'argent, et nous priver en retour de la santé physique et/ou psychique et mentale. Dieu ne peut pas nous donner l'argent, et nous priver en retour de progéniture et ou de descendance; Dieu ne peut pas nous donner l'argent, et nous priver en même temps de la vie, ou de la simple joie de vivre dans le calme et la paix... En conclusion, sachons choisir la source de notre richesse, et assurons-nous de faire le bon choix.

Car TOUT ce que nous obtenons du diable, c'est-à-dire par TOUTE voie autre que celle de Dieu, nous le payons toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu heureusement est un Dieu aimable, prompt au pardon de toute âme sincère. Sachant que l'homme est faillible par essence, il nous offre chaque jour qui se lève, une occasion de repentance. Libre à chacun de la saisir, mais il l'offre tout aussi gratuitement, que sans condition!

J'ai écrit, mais c'est la Bible qui le dit!!