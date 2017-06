Cameroun,Education : pas de repos pour certains apprenants :: CAMEROON Après la cérémonie de clôture de l’année scolaire dans plusieurs établissements, le débat sur l’organisation des cours de vacances s’anime au sein de l’opinion.La cérémonie de remise des bulletins de notes a été riche en couleurs le 09 juin dernier au lycée de Biyem -Assi à Yaoundé.

#DébutDannée Présidé par André Fouda, proviseur dudit Lycée, l’événement a tenu en haleine de nombreux apprenants au regard de la présence des parents qui ont vu les efforts de leurs enfants récompensés. Regret pour certains élèves qui devront reprendre la classe. Larmes de joie et de déceptions étaient au rendez-vous.

En somme, cette cérémonie a permis aux parents d’élèves de se questionner sur le niveau scolaire de leurs progénitures. Certains opteront pour les cours des vacances et d’autres pensent laisser les enfants se reposer.

Au sujet donc des cours de vacances, certains chefs d’établissements s’activent à les mettre sur pied. Selon eux, l’objectif est de donner un plus à l’apprenant qui devra affronter une nouvelle classe en début d’année. Les cours de vacances sont donc salutaire et bénéfique pour certains parents qui ne tolèrent pas d’échec venant de leurs enfants : «c’est un acquis fondamental d’inscrire son enfant aux cours des vacanses.car ces cours permettent a l’enfant d’avoir une idée de la classe qu’il devra affronter en début d’année et permettent une adaptation facile pour un élève qui a eu une promotion ».Explique un parent qui a envie de promouvoir le succès de sa fille.

Mais certains parents n’accordent pas d’importance à ces cours et préfèrent envoyer leurs enfants aux villages, chez une tante, voire trouver une activité qui puisse divertir pendant la période des congés. Pour ces derniers, le cerveau a besoin du repos après une année de travail intense : «je trouve normal qu’après neuf mois d’études l’élève puisse rafraîchir la mémoire pour reprendre en début d?année scolaire avec beaucoup d’énergies ».raconte un parent conséquent sur les dérives que ces cours peuvent bien comporter pour la santé de l’élève qui a passé l’essentiel de son temps assimiler les cours. Bien que le ministère des Enseignements secondaires interdît les cours de vacance, un doigt accusateur reste pointé sur les autorités en charges de faire respecter les décisions.