Cameroun: Des homélies mortes pour Mgr Bala :: CAMEROON Ce dimanche 25 juin 2017, c’est avec une grande surprise que les fidèles de la paroisse Ste Monique de Makèpe ont appris que l’archevêque de Douala avait envoyé une lettre circulaire à tous les curés des paroisses qui visait à agir dans le décès très brutal de Mgr Jean Marie Benoît Bala, ex évêque de Bafia sauvagement assassiné en mai 2017 dernier.

#MgrJeanMarie Il a été prescrit à chaque paroisse de lire le communiqué final que la Conférence Episcopale des Evêques du Cameroun avait rédigé à l’issu de la réunion extraordinaire qui s’était ténue à Yaoundé, la capitale politique, aux fins de débattre dudit assassinat.

Après leur conclave, les évêques du Cameroun avaient lu leurs résolutions et sommé le gouvernement de faire toute la lumière sur les raisons de ce meurtre perpétré sur un des leurs. Un meurtre de plus, un meurtre de trop (sic).

C’est au cours d’une conférence de presse que ledit rapport des évêques avait été rendu public, ce, à l’intention des Camerounais et du monde entier. Mgr Samuel Kléda est le président en exercice de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C’est donc à ce titre qu’il lui incombait de rendre public, ledit communiqué.

Malgré tout, de nombreux fidèles sont restés jusqu’à présent, très discrets ou sournois sur ce meurtre immonde, et c’est à peine si l’on a vu certains d’entre nous prendre officiellement position, de par leur appartenance au monde de la réflexion civile, ou au travers des débats dans les médias. Nous n’avons pas non plus beaucoup entendu les prêtres et les religieux, encore moins ces centaines de mouvements catholiques dont les communautés ecclésiales vivantes pullulent pourtant dans les paroisses, et qui nous ont habitués à des tonnes de bruits quand il s’agit de fendre l’air pour leur propre chapelle...

Aucune initiative chrétienne, non plus, au niveau du mouvement Justice et Paix, qui grouille pourtant de juristes de tous bords et de haut vol. Il fallait l’autorisation du grand berger... Pour faire quoi ? Pour dire son ras-le-bol ? Est-ce le berger qui envoie souvent ces mêmes chrétiens revendiquer leurs salaires ou leurs droits bafoués dans la rue? Pourquoi ne pas aussi prendre leur avis avant d’accepter un poste, ou de s’inscrire dans les partis politiques !

Mais de qui se moque-t-on à la fin ? Qu’à cela ne tienne : cette fois, ce n’est plus le président de la confédération, mais bel et bien l’archevêque de Douala qui s’est adressé à ses fidèles, avec pour instruction de lire le communiqué des évêques à toutes les messes ce dimanche 25 juin 2017.

