Cameroun :E- KIOSQUE PEUT SAUVER LA PRESSE CAMEROUNAISE :: CAMEROON La crainte que sournoisement certains formulaient de voir la presse disparaître de la scène nationale, en raison de l’annonce faite par Messapresse d’un éventuel retrait du circuit de distribution serait-elle désormais loin derrière nous, avec l’arrivée de la solution e-Kiosque pour la distribution numérique des parutions camerounaises ?

#KIAMAS.A E-KIOSQUE UNE SOLUTION POUR TOUS Grâce à un site internet www.ekiosque.cm et une application pour l’instant téléchargeable sur Google play et Play store, les lecteurs des quotidiens et magazines camerounais peuvent désormais accéder en toute simplicité et surtout à moindre coût à l’ensemble des titrailles qui paraissent sur le territoire national.

Une solution offerte par KIAMA S.A une jeune entreprise locale, qui vient sans doute résoudre de manière plus efficace la question de la distribution du support physique, dans la mesure où, en même temps qu’elle réduit les coûts de production et de distribution, elle permet aussi d’agrandir la cible des éditeurs de presse, c'est-à-dire son lectorat.

C’est ainsi que le Camerounais, fonctionnaire à Nguelmendouka, qui jusqu’ici n’avait aucune autre possibilité d’avoir l’information que de la « réchauffer », en raison des difficultés d’accès des distributeurs dans sa zone d’affectation, pourra désormais à partir de son smartphone, de sa tablette, recevoir toutes les publications dès leurs parutions.

Que dire donc de ces autres Camerounais, aventuriers, qui se retrouvent parfois à Alert, dans le Pôle Nord ou à Tristan da Cunha, île britannique de 300 habitants, coupés de tout lien avec l’actualité du pays ? La diaspora camerounaise dispose donc désormais d’une plateforme numérique sur laquelle elle peut avoir accès à l’information venant des sources crédibles.

En dehors des particuliers, les entreprises, associations, ONG et représentations diplomatiques peuvent procéder à une veille informationnelle sans s’encombrer de toute la paperasse, et surtout réaliser une sauvegarde numérique de toutes les informations dont elles ont besoin.

Plus qu’une solution à la distribution de la presse au Cameroun, e-Kiosque est la presse qui va vers son lectorat.

E-KIOSQUE UNE SOLUTION FACILE

Depuis son lancement le 10 février 2017, de plus en plus de Camerounais, qu’ils vivent à l’étranger ou pas, témoignent leur intérêt à E-Kiosque et cela se comprend. L’inscription sur la plate-forme a été largement simplifiée par les ingénieurs de l’entreprise KIAMA S.A qui a développé cette technologie.

En plus, pour les personnes ne pouvant acheter des carte de recharge pour leur compte, ils peuvent le créditer par les moyens de paiement qu’offrent les entreprises de téléphonie mobile, et autres services de paiement en ligne.

Il faut rappeler que contrairement à la presse dans sa version papier, la presse numérique proposée sur e-Kiosque ne coûte que la moitié du prix. Ce qui davantage encourage ces camerounais qui n’avaient pas toujours les moyens de s’offrir ce privilège.