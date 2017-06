Cameroun :: Ministère de la Défense : Paul Biya envoie Asso’o Emane en retraite et nomme 11 nouveaux Généraux :: CAMEROON Le décret présidentiel lu ce 29 juin 2017 sur les ondes de radio d’Etat, consacre entre autres les Colonels Melingui Nouma Donatien, Eko Ngwese Divine, Agha Robinson, Esso Jules César, Généraux.

#MelinguiNouma Au total, 11 Colonels faits Généraux cette après-midi par le président de la République. Il s’agit pour la gendarmerie, de : Loubazal Pierre, Esso Jules César, Housseini Djibo, Eko Ngwese Divine, Toungue Elias et Bitote André Patrice.

Dans l’armée de terre, ce sont, les colonels, Nouma Joseph, Assoalaï Blama et Agha Robinson qui, deviennent Généraux. Le désormais, était jusqu’à son passage comme Général, commandant de la brigade du Quartier général à Yaoundé. Sans doute très chanceux, le naguère Colonel Melingui Nouma, avait été porté en janvier 2016 pour trois ans, après deux semaines de retraite.

Le général de Brigade Melingui Nouma, peut aussi, revendiquer avoir servi comme commandant adjoint de la Direction de la sécurité présidentielle (Dsp).Des indiscrétions n’hésitent donc pas à affirmer que « justice » a été rendue au nouveau Général, du reste très brillant ingénieur des Postes et Télécommunications, qui selon certains milieux, est un très brillant sujet même en éthique et déontologie professionnelles. Humble et courtois, ajoute-t-on.

A contrario, un autre texte de Paul Biya, envoie en retraite six Généraux (trois Armée de terre, trois Gendarmerie), dont Benoit Laurent Angouand Claude Laurent, Sanogo. Le nouveau statut de cette vieille garde, est appelé sous l’euphémisme ou la litote de « 2ème Section ».