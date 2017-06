Cameroun: La gouvernance de l’internet et réseaux sociaux en débat à Kribi :: CAMEROON Organisé par l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et la Communication (ANTIC), C’est le thème de la cinquième édition du forum nationale sur la gouvernance de l’internet qui se tient dans la cité balnéaire de Kribi au Cameroun. Un cadre de rassemblement de toutes les parties prenantes pour partager les connaissances et les expériences sur les sujets liés à l’internet, à sa gouvernance et aux abus qui peuvent être commis afin de dégager les axes de son amélioration.

#PartiesPrenantes Pour Ebot Ebot Enaw, Directeur General de l’antic « Il a pour finalité de faire de l’internet un moyen, de lutte contre la pauvreté dans le monde, un outil efficace pour l’épanouissement des citoyens ainsi que pour le développement social, économique et culturel des Etats »

Il s’agit notamment au cours des échanges de :

Traiter les questions de politique publique relatives aux principaux éléments de la gouvernance de l’Internet afin de contribuer à la viabilité, à la robustesse, à la sécurité, à la stabilité et au développement de l’Internet. Faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques et, à cet égard, d’utiliser pleinement les compétences des communautés universitaires, scientifiques et techniques.

Conseiller toutes les parties prenantes en vue de proposer les moyens qui permettront que l’Internet soit disponible et financièrement abordable plus rapidement dans le monde en développement. `

Renforcer et accroître l’engagement des parties prenantes, en particulier celui des pays en développement, dans les mécanismes de gouvernance de l’Internet existants.

Contribuer au renforcement des capacités en matière de gouvernance de l’Internet dans les pays en développement, en s’appuyant pleinement sur les sources de savoir et de compétences locales.

Aider à trouver les solutions aux problèmes découlant de l’utilisation et de la mauvaise utilisation de l’Internet, qui préoccupent particulièrement l’usager ordinaire.

Pour le préfet du département de l’océan hôte du forum, il était temps. Dans un Cameroun ou le taux d’internet connait un accroissement fulgurant. Cet outil de l’émancipation des citoyens permet de rentrer dans « la société de l’économie numérique » socle de développement des Etats modernes.