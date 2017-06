Nestlé Cameroun partage son expertise en assurance qualité :: CAMEROON Les maladies d’origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de personnes dans le monde tombent malades et un grand nombre d’entre elles décèdent chaque année après avoir ingéré des aliments impropres à la consommation. Profondément préoccupée par ce problème de santé publique, Nestlé Cameroun a décidé de mettre à profit son expertise en assurance qualité pour renforcer les capacités des laboratoires d’analyses qui s’occupent des problématiques sanitaires et phytosanitaires (SPS). L’entreprise et le Conseil interprofessionnel des sociétés d’assainissement au Cameroun (CISAC) ont signé un accord de collaboration dans ce sens ce jeudi 29 juin.

#NestléCameroun Cette collaboration permettra au personnel des laboratoires du plateau technique, placés sous la coordination du CISAC, d’être formés dans les bonnes pratiques préconisées par les normes internationales, telles qu’ISO et le Codex Alimentarius. La formation, qui aura lieu dans l’un des laboratoires d’Assurance Qualité de Nestlé, durera quatre semaines et portera sur des sujets tels que les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, les calculs des limites de qualification ou encore les modes de calcul et expression des résultats.

« Inspirés par notre raison d’être qui est d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, Nestlé travaille déjà - à travers son réseau mondial de 24 laboratoires d?assurance qualité - à mettre à disposition des individus et des familles des produits sains, savoureux et nutritifs», a déclaré Thomas Caso, Administrateur Général Nestlé Cameroun. « Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en nous engageant à partager notre expertise afin de renforcer les capacités des laboratoires SPS du plateau technique du CISAC. Ceci a pour but de développer le système national de sécurité sanitaire des aliments et réduire ainsi la charge des maladies d’origine alimentaire et contribuer à des vies plus saines et plus heureuses », a-t-il ajouté.

Cette collaboration devrait également aider les laboratoires bénéficiaires dans leur démarche visant à obtenir l’accréditation internationale ISO 17025 qui

permet de garantir la fiabilité des résultats d’analyse de laboratoire. Ceci permettra aux entreprises camerounaises d’exporter plus facilement leurs produits et ainsi de trouver de nouveaux débouchés.

« Cette convention marque une étape décisive pour un accompagnement vers l’accréditation des résultats et la certification des méthodes d’analyses afin de permettre au Cameroun de mettre sur le marché des produits sains. Nous saurons bénéficier de l’expertise de Nestlé pour se mettre aux standards internationaux », a déclaré Ndjib Bahoya, président du CISAC.

Cette initiative participe à l’ambition de Nestlé de permettre à chacun de vivre une vie plus saine et plus heureuse, notamment en partageant notre expertise dans le domaine de la gestion de la qualité. L’ambition de Nestlé est de faire bénéficier plusieurs pays africains de cette initiative globale. Le Cameroun sera le deuxième pays du continent, après le Kenya, à voir l’initiative se déployer.