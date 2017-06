Cameroun : Une armée des généraux. :: CAMEROON Paul Biya a procédé hier à un vaste mouvement dans les forces de défense. Avec la nomination de certains colonels au grade de général de brigade et général de brigade aérien (11 au total). Et l’admission de certains officiers généraux en deuxième section (6 au total). Ce qui porte à 41 le nombre total des généraux et 10 le nombre de généraux en deuxième section. Une armée de généraux en somme.

#OfficiersGénéraux Admission de certains officiers généraux en deuxième section

Le président de la République décrète :

Article 1er : Les généraux de division dont les noms suivent sont, pour compter de la date de signature du présent décret, admis en deuxième section : Gendarmerie nationale

- Dagafounangsou Simon Pierre ;

- Angouand Laurent Claude ;

- Obama Isidore.

Armée de terre

- Samobo Pierre ;

- Asso’o Emane Benoît ;

- Youmba Jean René.

Article 2 : Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévuspar la réglementation en vigueur.

Article 3 : Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 juin 2017

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

Nomination de certains colonels au grade de général de brigade et général de brigade aérienne

Le président de la République décrète :

Article 1er : Sont, pour compter de la date de signature du présent décret, nommés au grade de général de brigade et général de brigade aérienne

Gendarmerie nationale

- Louba Zal Pierre ;

- Essoh Jules César ;

- Housseni Djibo ;

- Ekongwesse Divine Nnoko ;

- Toungue Elias ;

- Bitote André Patrice.

Armée de terre

- Melingui Nouma Donatien ;

- Nouma Joseph ;

- Assoualai Blama

Agha Robinson Ndong.

Armée de l’air

- Eba Eba Bède Benoît.

Article 2 : Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.

Article 3 : Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal officiel en français et en anglais

Yaoundé, le 29 juin 2017

Le président de la République,

(é) Paul BIYA